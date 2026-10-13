Detenida por robar una caja fuerte con más de 10.000 euros de un comercio de Cartes - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de Torrelavega de 35 años por, presuntamente, robar una caja fuerte que contenía más de 10.000 euros en metálico de un comercio de Cartes.

A mediados de septiembre, la Guardia Civil fue alertada de que, de madrugada, se había activado la alarma de un establecimiento comercial de Cartes.

Cuando llegaron los agentes, vieron que uno de los cristales del local estaba roto y señales de fuerza para acceder a la oficina. En el lugar también encontraron herramientas abandonadas, presumiblemente por salir de manera apresurada ante la llegada de la Guardia Civil. Posteriormente se pudo determinar que se había robado una caja fuerte que contenía más de 10.000 euros.

La investigación determinó que una mujer con antecedentes policiales relacionados con delitos contra el patrimonio era la presunta autora. Fue localizada la semana pasada y detenida como presunta autora de un delito de robo con fuerza.

DETENIDO POR EL ROBO EN UNA VIVIENDA

En otra actuación, la colaboración entre la Guardia Civil de Torrelavega y la Policía Local de Cartes ha permitido esclarecer un robo mediante escalo en una vivienda unifamiliar de Cartes que tuvo lugar el 25 de septiembre.

La investigación llevó a los agente a un hombre de 48 años, con más de 15 detenciones o investigaciones, principalmente por hechos delictivos contra el patrimonio.

Con esta información el pasado jueves la Guardia Civil de Torrelavega procedió a su detención, y tras su puesta a disposición judicial, se ordenó su ingreso en prisión.