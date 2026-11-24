Componente del Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil durante la investigación - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a 28 personas e investigado a otras cuatro por ciberestafas en esta comunidad que superan los 112.000 euros, en el marco de la operación 'Bargero 2026'.

El dinero ha sido estafado por métodos como el smishing y el vishing, falso hijo o familiar en apuros, alquileres inexistentes o falsas inversiones en criptomonedas, entre otros. En cuando a las detenciones, 24 se realizaron en Barcelona y cuatro en Gerona, y los cuatro investigados lo han sido en la Ciudad Condal.

Veinte de los detenidos y un investigado están relacionados con las ciberestafas smishing y vishing, que comienzan con la recepción de un mensaje SMS que suplanta a una entidad bancaria, con un enlace a internet, para posteriormente recibir una llamada en nombre de la entidad con el objetivo de validar transacciones u obtener claves. En esta investigación, lo estafado en Cantabria ronda los 60.000 euros.

Otras tres detenciones han estado relacionadas con mensajes vía WhatsApp, en los que el ciberdelincuente se hace pasar por un hijo, familiar o amigo y pide dinero con urgencia. La estafa superó los 3.000 euros.

Respecto a las falsas inversiones, en este caso la víctima invirtió en criptomonedas en una plataforma de internet que resultó ser fraudulenta. Posteriormente quiso recuperar su inversión y las ganancias, pero la plataforma le pidió más dinero para poder realizar el trámite.

Lo estafado supera los 41.000 euros y se ha investigando por estos hechos a una persona, que recibió el dinero y lo fue moviendo por diferentes cuentas.

Otra detención está relacionada con el anuncio de una vivienda en alquiler en Castro Urdiales, que era falso y que estafó unos 1.800 euros a dos personas que quisieron alquilarla.

También se produjeron estafas vinculadas a ofertas en líneas telefónicas que, con la excusa de comprobar la solvencia de la víctima, solicitaban realizar transferencias; otras a la venta de diferentes productos que nunca fueron entregados, así como cargos fraudulentos. La cantidad estafada por estos métodos supera los 7.800 euros y se ha detenido a cuatro persona e investigado a dos.

CONSEJOS

La Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias no mandan mensajes SMS con enlaces para solventar incidencias, ni realizan llamadas para pedir datos que contengan dichos SMS, hacer transferencias seguras u otras para obtener las claves bancarias. Se deben ignorar estos SMS, borrarlos, y no facilitar datos de los mismos o claves en las llamadas que se reciban en nombre del banco.

Igualmente se deber desconfiar de mensajes de WhatsApp de número desconocidos que dicen ser hijos, familiares o amigos, que han tenido que cambiar el número del teléfono y piden dinero con urgencia. Se aconseja llamar al número real del familiar para verificar el mensaje o hacer alguna pregunta de la que solo el interesado pueda conocer la respuesta.

También, desconfiar de grandes ofertas, tanto telefónicas como en webs de venta de productos de segunda mano, y realizar transacciones por medios seguros que pueden proporcionar estas webs, sin salirse de sus canales de comunicación.