Detenidas dos mujeres cuando pretendía introducir cocaína en el penal del Dueso y otra con orden de arresto

El perro de drogas trabajando en el dispositivo. En el recuadro la droga intervenida en las dos actuaciones. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en dos intervenciones diferentes, ha detenido dos mujeres, de 24 y 51 años, vecinas de Polanco y Santander, como presuntas autoras de delitos por tráfico de drogas, al intentar introducir cocaína en el Centro Penitenciario del Dueso.

También se ha detenido a otra mujer de 30 años, vecina de Miengo, que estaba reclamada por el juzgado, con orden de búsqueda, detención y personación.

En estas dos actuaciones se han intervenido dos pequeños paquetes y 44 envoltorios con cocaína, con un peso de más de 90 gramos.

A principios de junio, la Guardia Civil, dentro de los servicios preventivos para evitar la introducción de drogas en el centro penitenciario, inspeccionó a varias personas que se encontraban en el parking de visitas.

En el dispositivo participó un perro detector de drogas del Servicio Cinológico, que señaló a una mujer.

La mujer, que tenía programada una visita en la modalidad de 'vis a vis', fue acompañada hasta dependencias de la Guardia Civil, donde voluntariamente sacó del interior de su cuerpo dos pequeños paquetes que contenían cerca de 50 gramos de cocaína, que entregó a los agentes, que la detuvieron.

Esta persona estaba acompañada de otras que igualmente fueron identificadas. Una de ellas tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación ante la autoridad judicial, por lo que también fue arrestada.

44 ENVOLTORIOS DE COCAÍNA

Por otra parte, la semana pasada, el trabajo coordinado de los funcionarios de El Dueso y la Guardia Civil permitió detener a una mujer que, en el acceso a la prisión, fue sorprendida con 44 envoltorios de cocaína.

Tenía programada una visita familiar, en la zona de acceso, y los funcionarios de Prisiones localizaron entre sus pertenencias envoltorios que podían contener estupefacientes, por lo que intervinieron los guardias civiles que prestan seguridad en el centro penitenciario, que la detuvieron al comprobar que éstos contenían cocaína.