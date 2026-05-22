Un detenido y una investigada por el robo de al menos 300 litros de gasoil de una empresa de Cartes

Equipo Roca de la Compañía de Torrelavega inspeccionando el surtidor desde donde se sustrajo el gasoil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre e investigación a una mujer, de 42 y 32 años de edad y vecinos de Cartes, como presuntos autores del robo de al menos 300 litros de gasoil de una empresa de este municipio.

Este mes, el citado Cuerpo recibió una denuncia por el robo de al menos 300 litros de gasoil del interior de una empresa de Cartes.

El Equipo Roca de Torrelavega se hizo cargo de la investigación y averiguó que los presuntos autores habían accedido al negocio en al menos tres ocasiones. Entraban en las instalaciones por la tarde y llenaban garrafas con gasoil de un surtidor con el que cuenta la empresa. Luego salían con ellas en un carrito hasta el vallado perimetral.

Posteriormente se logró identificar a los presuntos autores y, una vez localizados, el hombre fue detenido y la mujer investigada como presuntos autores de los hechos.