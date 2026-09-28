Detenido por robar 5.000 euros de un hotel de Val de San Vicente un hombre investigado por estafas a vecinos

Detenido por el robo de 5.000 euros de la caja fuerte de un hotel un hombre investigado por estafas a vecinos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido dos hombres, de 39 y 47 años, el primero como presunto autor de un robo con fuerza en un hotel de Val de San Vicente, y el segundo, por supuesta receptación de parte de lo sustraído. Además, al primero de ellos se le instruyeron diligencias por dos supuestos delitos de estafa a vecinos haciéndose pasar por miembro de la comisión de festejos.

En agosto, este Cuerpo supo que en un establecimiento hotelero del citado municipio se había producido el robo de 5.000 euros, diversa documentación y las llaves de dos vehículos.

El autor había accedido al establecimiento forzando la puerta trasera y abrió usando la fuerza la caja fuerte, que contenía los efectos sustraídos.

En septiembre se averiguó la identidad del presunto responsable de los hechos, que resultó ser un hombre que días antes había sido investigado por dos delitos de estafa que afectaron a varios vecinos del municipio, al hacerse pasar por miembro de la comisión de festejos y pedirles dinero para colaborar en ellos, y que fue detenido por un presunto delito de robo en el establecimiento hotelero.

También se lograron localizar las llaves de los vehículos y los documentos sustraídos, que tenía una segunda persona, que fue detenida por un presunto delito de receptación.