Detenido por robos en empresas de polígonos de Camargo y Miengo

Acciones de prevención de la Guardia Civil en entradas y salidas de polígonos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Torrelavega de 43 años como presunto autor de cinco hurtos, uno de ellos en grado de tentativa, en empresas situadas en polígonos de Camargo y Miengo, en el marco de la operación 'Hurmargo'.

Este hombre ya había sido detenido o investigado en una docena de ocasiones por la Guardia Civil.

Los robos se cometieron en tres días consecutivos, cuando los establecimientos estaban abiertos al público, y se realizaron al descuido y ocultando los efectos entre la ropa. Aunque se sustrajeron pocos, fueron escogidos por sus precios elevados; de hecho, la mercancía denunciada supera los 3.000 euros.

El 12 de marzo por la mañana, en varias empresas de un polígono de Camargo se sustrajeron guantes y una chaqueta para motoristas, y se intentó robar una pistola neumática, si bien, en este último caso el presunto autor fue sorprendido y huyó del lugar sin conseguir llevarse nada.

Ese mismo día por la tarde, en una nave de Miengo, se denunció el hurto de una pistola neumática, idéntica a la que se intentó sustraer por la mañana en Camargo.

Al día siguiente en otro polígono de Camargo, se robaron tres herramientas de precisión valoradas en unos 2.200 euros. Al día siguiente, también en este municipio, se denunció la sustracción de botellas de aceite.

Con las indagaciones de la Guardia Civil de Camargo y el modus operandi coincidente, se determinaron diferentes rasgos del presunto autor de los hechos.

También se identificó un vehículo utilizado para cometer los delitos, lo que condujo a los investigadores a Torrelavega, donde averiguaron la identidad de la persona que buscaban.

Recientemente, el hombre fue detenido como presunto autor de los hechos, aunque las indagaciones continúa para localizar los efectos sustraídos.