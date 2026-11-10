Detenido en Santander un conductor que llevaba en el coche 47 gramos de hachís

Lugar de la intervención - EUROPA PRESS

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este lunes a un conductor en cuyo vehículo encontraron 47 gramos de hachís. Además, se incautaron de un cuchillo y una navaja que llevaba.

Sobre las 20.30 horas, en la calle Segundo López Vélez, los agentes vieron a un vehículo que accedía a la rotonda a gran velocidad por lo que le dieron el alto.

Una vez se detuvo el coche y mientras solicitaban la documentación al conductor, los agentes detectaron que de su interior salía un fuerte olor a marihuana, por lo que cachearon superficialmente al conductor, de 23 años, y registraron el vehículo. En su interior encontraron varias bolsas con hachís y dinero fraccionado, por lo que fue detenido por un supuesto delito contra la salud pública.