Detenido en Santander un hombre reclamado en México por intentar matar a una mujer

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cantabria ha detenido en Santander a un hombre a quien le constaba en vigor una Orden Internacional de Detención (OID) para su extradición, requerida por una autoridad judicial de México por un delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en Ciudad de México.

En el país azteca, el delito de feminicidio hace referencia a la muerte violenta de una mujer por razones de género, aunque en este caso fue una tentativa.

Tras tener conocimiento de la posible presencia de este hombre en la capital cántabra, agentes de la Policía Nacional comenzaron a realizar gestiones para tratar de localizar al fugitivo.

Así, en la madrugada del pasado 5 de enero pudieron constatar que el implicado se hallaba hospedado en un establecimiento hostelero de Santander e instantes después lo localizaron en las inmediaciones de dicho hospedaje y procedieron a su detención.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció custodiado hasta esa misma mañana, que fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional (Madrid).