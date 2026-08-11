Detenido en Santander un motorista que circulaba sin casco y con las piernas ensangrentadas

Agente Policía Local de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un motorista de 50 años que circulaba sin casco y con las piernas ensangrentadas, y se negó a identificarse y someterse a las pruebas de alcoholemia.

Los hechos sucedieron el pasado viernes en la calle Alcalde Vega Lamera cuando, a requerimiento de un ciudadano que observó a un hombre conduciendo sin casco y con las piernas totalmente ensangrentadas, los agentes lograron localizar al implicado en las inmediaciones.

Fue entonces cuando el hombre reaccionó "de forma violenta" y se negó a identificarse y a realizar la prueba de alcohol, por lo que fue detenido y se instruyeron diligencias judiciales, ha informado la Policía Local en un comunicado.

Por otro lado, miembros de la Policía de Santander han detenido a un hombre de 50 años contra el que existía una orden de búsqueda y captura, emitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander.

El hombre fue identificado el pasado domingo, sobre las 20.15 horas, en las dependencias del Centro de Acogida Princesa Letizia, situadas en la Avenida de Candina.

DOS CONDUCTORES SUPERAN EN MÁS DEL TRIPLE LA TASA DE ALCOHOL

Por otra parte, la Policía Local ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, contra dos conductores, dos hombres de 25 y 44 años, por superar en más del triple la tasa de alcohol.

El primero de ellos fue interceptado al circular sin las luces del vehículo accionadas mientras que el segundo conducía a gran velocidad e hizo caso omiso a las señales de los agentes.

Finalmente, un motorista de 46 años resultó herido el pasado viernes en la colisión con un turismo en el Paseo Pereda y tuvo que ser trasladado a Valdecilla para ser asistido.