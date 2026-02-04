Detenido en Sarón con 12 trozos de hachís preparados para vender - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido ayer por la tarde a un vecino de Penagos, de 39 años, con 12 trozos de hachís dosificados y preparados para vender. El hombre, que se encontraba en el exterior de un bar, intentó huir pero fue interceptado.

La Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de servicio en Sarón este martes observó a varias personas en el exterior de un bar en actitud sospechosa, como si se estuviera vendiendo droga.

Al ver uno de ellos que los agentes se acercaban, salió huyendo y se metió en el interior del local, aunque fue interceptado en el momento.

Fue identificado y registrado y se encontraron en el interior de su cartera 12 trozos de hachís envueltos en plástico transparente, preparados para su presunta distribución al menudeo, que le fueron intervenidos.

Fue detenido y trasladado al Puesto de Santa María de Cayón para la instrucción de diligencias y hoy ha pasado a disposición judicial.

El pasado enero, la Guardia Civil ya detuvo a un joven de 22 años en Sarón e intervino en un vehículo una tableta de hachís de unos 100 gramos. Días después fue detenido otro hombre, de 67 años, considerado el presunto distribuidor de la droga al anterior.