Detenido en Voto con hachís oculto en un vehículo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Voto de 22 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

A finales de febrero, un agente de la Guardia Civil fuera de servicio observó a un joven en actitud sospechosa en la localidad de San Miguel de Aras, lo que comunicó a la Central Operativa, que trasladó una patrulla al lugar.

Los agentes localizaron a un hombre cuya descripción correspondía con el sospechoso y lo identificaron.

En el posterior registro al vehículo en el que viajaba encontraron oculta media tableta de hachís con un peso superior a los 50 gramos. Además, se intervino una báscula de precisión con restos de la misma sustancia.

Por ello, el sospechoso fue detenido y trasladado hasta dependencias del Cuerpo para la instrucción de las correspondientes diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública.