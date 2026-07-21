Detenido en la zona de ocio de Castro un vecino de Vizcaya con cocaína, hachís y pastillas

Droga intervenida - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un joven de 28 años, vecino de Vizcaya, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, al intervenirle en la zona de ocio de Castro Urdiales diferentes cantidades de cocaína, hachís y pastillas, preparadas para su posible distribución al menudeo.

La detención se ha producido dentro del operativo llevado a cabo el viernes 17 y el sábado 18 de julio para garantizar la seguridad tanto en el entorno del festival de música Sonórica como en la zona de ocio de Castro.

El día 18, una vez finalizado el festival, pasadas las 3.00 horas, los agentes observaron en la zona de ocio a un grupo de jóvenes que les infundió sospechas de presencia de estupefacientes.

Durante la actuación, uno de ellos, que estaba fumando un cigarro de marihuana, se puso nervioso, por lo que los agentes lo registraron.

En un bolso tipo bandolera encontraron 10 envoltorios, seis de ellos con cocaína y los otros cuatro con hachís, ya dosificados. También se hallaron tres pastillas que deberán ser analizadas. Además, ocultos en un calcetín, tenía otros dos envoltorios con hachís.

Por estos hechos el joven fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al menudeo. También fue denunciado por consumo del cigarro de marihuana, que fue intervenido.