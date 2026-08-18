Detenidos cuatro jóvenes por robar en un supermercado de Pesués durante el eclipse

Detenidos cuatro jóvenes por robar en un supermercado de Pesués. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a cuatro jóvenes, de entre 18 y 24 años, por un presunto delito de robo con fuerza en un supermercado de la localidad de Pesués (Val de San Vicente), durante la fase de oscuridad del eclipse del pasado 12 de agosto.

Los hechos se produjeron sobre las 20.30 horas, cuando dos jóvenes accedieron al supermercado y, al descuido, escondieron entre su ropa diferentes comestibles, bebidas alcohólicas y productos cosméticos, algunos de ellos provistos con alarma.

En el exterior del establecimiento les esperaba un vehículo, ocupado por otros dos jóvenes, en el que huyeron los cuatros implicados tras el robo, momento en el que se avisó a la Guardia Civil de lo sucedido.

Así, patrullas de la Guardia Civil de San Vicente de la Barquera, que se encontraban prestando servicio de seguridad ciudadana durante el eclipse, consiguieron visualizar en la autovía A-67, en dirección Santander, a un vehículo que coincidía con el que los jóvenes utilizaron para huir del supermercado.

El vehículo fue interceptado a la altura de Barreda y los agentes identificaron a sus ocupantes y registraron el turismo, en el que encontraron envases de jamón ibérico, pulpo, ventresca de bonito, chocolate, cosmética y seis botellas de ron añejo, sin poder acreditar la lícita tenencia de todo ello, por lo que fue intervenido.

Una vez comprobada la procedencia de lo intervenido, se procedió a la detención de los cuatro jóvenes por un presunto delito de robo con fuerza.

Dos de los detenidos son vecinos de Santander y otros dos del término municipal de Medio Cudeyo, y les constan detenciones o investigaciones anteriores por hechos delictivos contra el patrimonio.

ROBO EN UN SUPERMERCADO DE REQUEJADA

En otra actuación, la Guardia Civil detuvo el pasado viernes, 14 de agosto, a una joven de 18 años, con domicilio en Torrelavega, como presunta autora del robo de diferentes comestibles, valorados en 400 euros, en un supermercado de la localidad de Requejada (Polanco).

Aquella tarde se dio aviso a la Guardia Civil de que una joven había abandonado dicho establecimiento con un carro lleno de productos, sin pagar.

Pasados unos minutos una patrulla de la Guardia Civil de Polanco se personó en el exterior del supermercado, donde, gracias a la colaboración ciudadana, la implicada se encontraba retenida.

Tras verificar los hechos, se procedió a la recuperación de los comestibles, entre los que se encontraban langostinos y almejas, ha informado la Benemérita en nota de prensa.