Dos detenidos por el robo de 100 litros de combustible en un polígono de Camargo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos hombres de 21 y 23 años, vecinos de Santander, como presuntos autores del robo de unos 100 litros de combustible repartidos en seis garrafas, ocurrido en un polígono industrial de Camargo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado martes, 17 de marzo, cuando una patrulla de la Guardia Civil observó a un hombre en actitud sospechosa, que, ante su presencia, se quitó unos guantes y trató de esconderse entre varios vehículos aparcados en el polígono.

Los agentes localizaron al sospechoso y vieron que junto a él había un vehículo abierto y tres garrafas con combustible, cuya procedencia no pudo acreditar.

Tras inspeccionar el lugar, los guardias localizaron otras tres garrafas con combustible. Una de ellas tenía puesta una goma y estaba extrayendo el carburante de un camión, después de haber forzado el tapón con cierre de seguridad del depósito.

Acto seguido el hombre fue detenido y se intervinieron las seis garrafas, que contenían unos 100 litros de combustible. La investigación determinó que había un segundo hombre implicado en los hechos, que fue detenido posteriormente.

Además, en el mismo polígono y la misma noche se cometieron daños y se sustrajo combustible en otros 16 vehículos de una misma empresa. Las investigaciones continúan para establecer si los detenidos pudieran ser los presuntos autores de estos hechos.