EDP, Formaspack Upcycling Group, y Fundación Real Racing, ganadores de los IX Premios CEOE CEPYME Cantabria

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SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas EDP y Formaspack Upcycling Group, así como la Fundación Real Racing son los ganadores de los IX Premios CEOE CEPYME Cantabria, patrocinados por Banco Santander, en las tres categorías de calidad en el empleo, inversión estratégica y política social.

Según ha informado la organización empresarial en un comunicado, el jurado ha fallado los reconocimientos en las tres categorías del certamen: la mejor inversión estratégica para Formaspack Upcycling Group, el fomento de la calidad en el empleo para EDP y la política de compromiso social más destacada para la Fundación Real Racing Club.

La entrega de los galardones se celebrará el viernes 6 de noviembre durante un almuerzo en el Hotel Bahía de Santander, acto que contará con la asistencia de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

En el transcurso de este encuentro, la patronal reconocerá de forma expresa la labor y la trayectoria empresarial de varias pequeñas y medianas empresas de la comunidad autónoma que han acreditado un esfuerzo continuado a lo largo de sus años de actividad.

El presidente de CEOE CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha puesto en valor el papel de estas compañías y ha afirmado que "las PYMES suponen cerca del 99% de nuestro tejido empresarial y queremos reconocer los méritos de aquellos que llevan a cabo una labor callada pero determinante para la prosperidad de nuestra tierra".

Del mismo modo, ha subrayado que "los empresarios sabemos bien que los frutos se logran después de un proceso que a veces es largo, pero que siempre es constante".

En la modalidad de Mejor Inversión Estratégica, el reconocimiento ha correspondido a Formaspack Upcycling Group por su vinculación con la economía circular y la integración de la cadena de valor tras anunciar la apertura de una nueva planta de reciclaje de PET en Reocín.

El proyecto supone un desembolso de 9,5 millones de euros y permitirá elevar en 10.000 toneladas anuales su capacidad de reciclado para el autoconsumo en líneas de extrusión y termoformado de envases alimentarios, afianzando la actividad fabril y el empleo en la comarca.

En el ámbito laboral, el galardón de Calidad en el Empleo ha recaído en EDP por articular un modelo centrado en la cualificación continuada a través de la Universidad EDP, la seguridad y la conciliación.

La compañía cuenta con la acreditación de empresa familiarmente responsable por la Fundación Más Familia y promueve la estabilidad de sus relaciones laborales, además de mantener la incorporación de perfiles técnicos especializados vinculados a la transformación y necesidades del sector energético regional.

El Premio al Compromiso Social ha distinguido a la Fundación Real Racing Club por transformar el arraigo y la capacidad movilizadora del club en una plataforma de apoyo social hacia la infancia y los colectivos vulnerables mediante proyectos educativos, voluntariado ambiental y la creación del equipo Genuine de fútbol inclusivo.

Como en cada convocatoria, los galardonados recibirán una pieza escultórica esférica diseñada y elaborada por Equipo ELE, La Escuela, iniciativa social y formativa con sede en Cayón integrada por jóvenes creadores con discapacidad.