Se enfrenta a seis años por entrar en un chalet de Castro y huir en un vehículo de la finca al ser sorprendido

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SANTANDER 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se enfrenta a una pena de seis años de cárcel que pide para él la Fiscalía por un delito de robo con fuerza en casa habitada, ya que está acusado de entrar en un chalet de Castro Urdiales saltando una valla y, cuando fue sorprendido, huir en un vehículo que se encontraba dentro de la finca privada.

Según se desprende del escrito de calificación del ministerio público, el procesado actuó "con ánimo de obtener un beneficio ilícito". Para ello, trepó la valla metálica perimetral de dos metros de altura y accedió a la finca, y se apoderó a continuación de las llaves de la puerta de la casa que se encontraban en el interior de una furgoneta que estaba abierta.

Una vez dentro de la vivienda, abrió un cajón del recibidor y se apropió de otro manojo de llaves, entre las que estaba la de un turismo. Entonces fue sorprendido por el propietario, por lo que usó la llave del coche y emprendió la huida al volante del mismo.

Fue detenido media hora después tras una persecución por la autovía que terminó en una colisión, quedando el vehículo en situación de siniestro total.

Los hechos constituyen, a juicio del fiscal, un delito de robo en casa habitada agravado por reincidencia -ha sido condenado en otras ocasiones por robos-, por lo que solicita una pena de seis años de prisión.

El juicio está previsto el miércoles, 1 de julio, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma.