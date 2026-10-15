Estafa 6.000 euros al subarrendar a cuatro personas a la vez un piso en Castro que había alquilado para 5 días

La Guardia Civil investiga una estafa - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un vecino de Vizcaya de 41 años como presunto autor de cuatro delitos de estafa, al alquilar en Castro Urdiales una vivienda que no era suya.

En solo cinco días, periodo por el que el detenido había contratado esta vivienda vacacional, publicó el alquiler de la misma en Internet, enseñó el piso y captó cuatro clientes, que abonaron entre la fianza y el primer mes de alquiler un total de 6.000 euros. Todos ellos tenían el mismo día de entrada en la propiedad.

A finales de agosto, cuatro personas acudieron al puesto principal de la Guardia Civil de Castro Urdiales para denunciar que les habían alquilado una vivienda en la calle La Rúa y no podía entrar. Resultó que era el mismo piso en todos los casos.

Las cuatro víctimas acudieron el mismo día con las llaves para acceder a la vivienda; incluso una de ellas ya había realizado la mudanza y llevaba sus enseres personales.

La Guardia Civil averiguó que la propiedad que los denunciantes habían alquilado presencialmente era una vivienda vacacional contratada en una plataforma online que había estado ocupada entre el 18 y 22 de agosto, periodo en que las víctimas vieron el anuncio de alquiler y pudieron visitarla. Se la enseñó el presunto estafador.

Para dar apariencia de legalidad, en ese periodo se formalizaron contratos, que entraban en vigor el 22 de agosto, y el implicado cobró la fianza y el primer mes de alquiler a la firma de estos documentos. En los contratos figuraban datos falsos o de terceras personas que no tenían que ver con quien actuaba como arrendador.

Para el alquiler vacacional, el detenido aportó documentación falsa, lo que dificultó su identificación, ya que los guardias solo contaban con sus rasgos físicos.

Tras múltiples indagaciones se obtuvo la identidad de un vecino de Vizcaya al que se buscaba por hechos similares en esa provincia.

Finalmente, el 9 de octubre, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de delitos de estafa, falsedad en documento privado y usurpación de estado civil.

Para evitar situaciones como las descritas, la Guardia Civil de Cantabria aconseja que, además de visitar previamente la vivienda antes de alquilarla, si la operación no se realiza con una empresa especializada, el arrendador demuestre que es el titular de la propiedad. También se puede solicitar una nota simple del Registro de la Propiedad.

Igualmente hay que desconfiar de precios demasiado bajos y no se deben enviar por Internet documentos personales o datos bancarios antes de tener claro quién es el arrendador y si tiene potestad para esa operación, ya que podrían utilizar estos documentos para suplantar la identidad.

Finalmente aconseja que los pagos que se realicen como señal o primer mes sean mediante transferencias bancarias o métodos oficiales para tener justificación de a quién va ese dinero y se deben guardar los justificantes. Es recomendable evitar los pagos en efectivo sin recibo o el envío de dinero urgente.