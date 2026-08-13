El Gobierno autoriza construir la Unidad de Endoscopias de Valdecilla por 4,34 millones

Archivo - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la construcción de una nueva Unidad de Endoscopias en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que supondrá una inversión de 4,34 millones de euros para ampliar y modernizar la capacidad asistencial del centro sanitario.

De esta forma, lo dotará de nuevos espacios, tecnología avanzada y una mayor capacidad de respuesta a la creciente demanda de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, que han experimentado un notable crecimiento en los últimos años debido al desarrollo de nuevas técnicas y a la ampliación de los programas de prevención y detección precoz de enfermedades.

Además, ha dado luz verde al acuerdo para suministrar medicamentos sin competencia a los hospitales públicos cántabros, con un valor estimado de 8,78 millones de euros. Incluye los principios activos avatrombopag, anakinra, pegcetacoplan y eftrenonacog alfa, empleados en el tratamiento de patologías complejas y altamente especializadas.

Por otro lado, ha aprobado el Plan de Actuación del Servicio Cántabro de Empleo 2025-2028, que define ocho objetivos, y las líneas de trabajo e indicadores que orientarán las políticas de la región en esta materia durante los próximos años. Contará con una programación económica anual que supera los 112 millones de euros.

Asimismo, ha validado la convocatoria de subvenciones para programas de interés social financiados con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, que contará con una dotación inicial de 5,76 millones de euros, dirigidos al Tercer Sector y gestionados por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

En Desarrollo Rural, ha firmado el decreto que regula las ayudas del nuevo Plan Regional de Desarrollo de la Carne, destinado a mejorar la rentabilidad de las explotaciones bovinas y equinas, favorecer el relevo generacional y reforzar la competitividad del sector. Las subvenciones alcanzarán los 100 euros por animal, con incentivos adicionales del 60% para las producciones amparadas por la IGP Carne de Cantabria.

Asimismo, ha autorizado suscribir el convenio con la Red Cántabra de Desarrollo Rural para apoyar durante 2026 el programa Naturea Cantabria, que promueve la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de los espacios naturales protegidos de la región, al que dedica una subvención nominativa de 1,6 millones de euros.

También, ha encargado a TRAGSA el apoyo técnico en el seguimiento de los daños causados por la fauna silvestre en Cantabria, que contará con 461.420 euros y una duración de cinco años. Su objetivo será mejorar la gestión de los expedientes de indemnización y reforzar el conocimiento sobre la evolución de este tipo de incidencias.

Por otra parte, ha ratificado el convenio con ADIF y Renfe para construir aparcamientos disuasorios en las estaciones de Barreda, Mogro, Heras y Guarnizo. El Ejecutivo asume la redacción de los proyectos, las obras y su financiación íntegra, con una inversión de 650.000 euros en 2027; ADIF pondrá los terrenos y asumirá la titularidad de las infraestructuras, y Renfe se encargará de su gestión y mantenimiento.

Asimismo, ha dado luz verde a la contratación de la asistencia técnica para la gestión de los expedientes expropiatorios vinculados a las actuaciones de la Dirección General de Obras Públicas, con un presupuesto base de licitación de 625.380 euros sin IVA. Y ha aprobado el arrendamiento con opción de compra de vehículos para la Dirección General de Obras Públicas, con un presupuesto base de licitación de 743.424 euros.

Además, ha autorizado una subvención nominativa de 100.000 euros a la Cámara de Comercio de Cantabria para el programa 'Fomento del acceso a la profesión de transportista', que financia la matrícula de los cursos del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), imprescindible para ejercer profesionalmente el transporte por carretera, y cuyos beneficiarios recibirán como máximo 2.500 euros.

Por otro lado, ha respaldado firmar un convenio con el Ayuntamiento de Reocín para financiar la construcción de una piscina cubierta y un gimnasio municipal en Puente San Miguel. Una instalación de 2.590 metros cuadrados a la que el Ejecutivo dedicará hasta 5 millones de euros entre 2026 y 2028 mientras que el Consistorio asumirá el coste restante y se encargará de la licitación, ejecución y gestión de las instalaciones.

Más allá, ha autorizado un convenio con el Ayuntamiento de Camargo para reforzar los servicios de protección civil, prevención y extinción de incendios y salvamento en el conjunto de Cantabria, con dos aportaciones anuales de 400.000 euros en 2026 y 2027.