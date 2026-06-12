Archivo - El Gobierno compra en Los Corrales de Buelna dos edificios con 63 viviendas para destinarlas al alquiler asequible - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha formalizado este viernes la compra de dos edificios propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en Los Corrales de Buelna por un importe superior a los 2,6 millones de euros para destinarlos a alquiler asequible.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha detallado que esta adquisición permitirá incorporar 63 nuevas viviendas al parque público autonómico para destinarlas al alquiler asequible y reforzar la oferta de vivienda protegida, especialmente en la comarca del Besaya.

En concreto, uno de los inmuebles cuenta con 44 viviendas y el segundo con otras 19. Además, ambos disponen también de locales comerciales y plazas de garaje.

Media ha destacado que esta actuación responde a la estrategia impulsada por el Gobierno de Buruaga para incrementar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a quienes encuentran más dificultades para acceder al mercado libre.

"Estamos hablando de políticas en positivo, políticas que van a generar en esta cuenca del Besaya más de 60 nuevas viviendas que en unos meses pondremos a disposición de quienes más las necesitan", ha afirmado el consejero, quien ha explicado que, al igual que en otras promociones, próximamente se sacarán a sorteo para que puedan acceder a ellas los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Cantabria anunció al inicio de la legislatura la construcción de 285 viviendas públicas dentro de su primer Plan de Vivienda y ha avanzado que le continuará un segundo Plan que próximamente se dará a conocer y que permitirá "cuanto menos" multiplicar por dos el parque público de vivienda de Cantabria.