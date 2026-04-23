Gobierno y Torrelavega analizan un sistema mixto de financiación de bomberos que incluya salidas fuera del municipio

Los bomberos de Torrelavega realizan unas 289 salidas al año fuera del municipio, 98 en este primer trimestre - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega trabajarán conjuntamente para revisar el modelo actual de financiación del parque de bomberos y estudiar nuevas fórmulas de financiación, entre ellas un sistema mixto con una parte fija y otra variable en función de las salidas realizadas fuera del municipio. "Si salen más, cobrarán más; y si salen menos, cobrarán menos".

Así lo ha avanzado este jueves la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, que ha informado que el parque de bomberos de Torrelavega realizó entre 2023 y 2025 una media de 289 intervenciones anuales (24 mensuales) fuera de su municipio, lo que supone un total de 869. Además, solo en el primer trimestre de este año, los bomberos han efectuado 98 salidas, elevando la media mensual a 32,6 intervenciones.

Son datos que ha facilitado este jueves durante una visita a las instalaciones, coincidiendo con la aprobación en el Consejo de Gobierno del nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento para este servicio durante los años 2026 y 2027, dotado con una financiación anual de 450.000 euros.

Según han informado el Gobierno y el Ayuntamiento, Urrutia ha destacado el papel "imprescindible" del parque de bomberos de Torrelavega dentro del Sistema autonómico de protección civil y atención de emergencias, para el que constituye "un aliado indiscutible".

La consejera, que ha estado acompañada del alcalde, Javier López Estrada, miembros de la Corporación y los directores generales de Seguridad y del Servicio de Emergencias del Gobierno cántabro, Mónica Escobedo y Samuel Ruiz, respectivamente, ha indicado que la cuantía del convenio aprobado hoy está recogida en el presupuesto que el Parlamento de Cantabria aprobará el próximo lunes.

Urrutia ha recordado que Torrelavega es uno de los cuatro municipios de más de 20.000 habitantes obligados a disponer de parque municipal de bomberos y ha puesto en valor sus medios humanos y técnicos, reforzados recientemente con la incorporación de nueve nuevos efectivos. Unos recursos que "son puestos a disposición de la comunidad autónoma para el cumplimiento de nuestras obligaciones en otros municipios", siempre garantizando la atención prioritaria dentro del término municipal.

La titular de Seguridad ha destacado el "alto nivel de actividad" del parque de bomberos de Torrelavega, uno de los que más salidas registra en Cantabria junto al de Santander, por lo que ha planteado nuevas vías colaboración con el fin de reconocer el pago de las salidas que este servicio realiza fuera de su término municipal.

Por su parte, el alcalde ha precisado que en virtud del convenio con el Gobierno cántabro el parque presta servicio a una población de 123.000 habitantes de Cantabria pertenecientes a nueve municipios, lo que lo convierte, en su opinión, "en uno de los parques de bomberos más importantes del territorio nacional".

López Estrada ha explicado que este parque atiende tanto emergencias urbanas como intervenciones en el ámbito rural y está especializado en diferentes áreas, como rescate fluvial, rescate en montaña y actuaciones en altura, lo que le permite dar respuesta a un amplio abanico de situaciones.

Ha señalado que su mantenimiento supone unos 2,8 millones de euros anuales para el Ayuntamiento, de los que 450.000 son aportados por el Ejecutivo vía convenio. "Es un apoyo excepcional", ha dicho el alcalde, pero el objetivo ahora es incrementarlo y "aumentar la operatividad del parque municipal".

En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento ha planteado la necesidad de abrir un proceso de diálogo que permita mejorar el actual modelo de financiación, adaptándolo a la realidad del servicio y al elevado número de intervenciones que se realizan fuera del término municipal y ha agradecido la disposición de la Consejería de Presidencia en este sentido y conseguir aumentar la aportación económica y "minimizar ese déficit".

Las conversaciones entre ambas instituciones se desarrollarán a lo largo de este año con el objetivo de avanzar en un nuevo modelo que garantice la sostenibilidad del parque y reconozca adecuadamente su ámbito de actuación.

El Gobierno ha destinando más de siete millones de euros a la colaboración con los cuatro parques municipales (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales y Camargo) entre 2023 y 2026, lo que supone un incremento total del 25,4 por ciento, pasando de 1,57 millones en 2023 a 1,97 millones durante este año.

Además, el presupuesto autonómico de este año superará los 31,5 millones de euros en protección civil y gestión de emergencias, "la mayor inversión" realizada hasta la fecha.