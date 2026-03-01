'Los Domingos', producida por la cántabra Marisa Fernández Armenteros, se alza con el Goya a la Mejor Película

La productora cántabra Marisa Fernández Armenteros recoge el Goya a Mejor Película por 'Los domingos' - David Zorrakino - Europa Press

'La cena', también bajo producción de un cántabro, ha logrado el Goya a Mejor Guion Adaptado y el Mejor Diseño de Vestuario

BARCELONA/SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Los Domingos', producida por la cántabra Marisa Fernández Armenteros, se ha llevado las categorías grandes en la 40 edición de los Premios Goya que se han celebrado este sábado en Barcelona, apúntandose los de Mejor Película, Dirección y Guión Original.

Además, la película 'La cena', producida por el también cántabro Cristóbal García, ha logrado el Goya a Mejor Guion Adaptado y el Mejor Diseño de Vestuario.

El film 'Los Domingos', dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, contaba con 13 nominaciones en una edición en la que 'Sirat', de Oliver Laxe, se ha llevado más 'cabezones', con un total de seis.

Al inicio de la gala, 'Los Domingos' ha logrado el primer 'cabezón' que ha ido a parar a Nagore Aramburu, Mejor Actriz de Reparto, y ha tenido que esperar al tramo final de la ceremonia para engordar el listado de 'cabezones' conseguios. Cuando ya era domingo y se había pasado del mes de febrero a marzo, han llegado los premios a Mejor Guion Original, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Dirección y Mejor Película.

De esta manera, Alauda Ruiz de Azúa se ha convertido en la cuarta mujer en ganar el Premio Goya a la Mejor Dirección y 'Los Domingos' en la quinta cinta dirigida por una mujer en levantar el máximo galardón a Mejor Película.

El equipo de 'Los Domingos' también ha celebrado el Goya a Mejor Actriz Protagonista de Patricia López Arnaiz.

'La Cena', de Manuel Gómez Pereira, que partía con ocho nominaciones, entre ellas a Mejor Película, ha logrado el Goya a Mejor Guion Adaptado y el Mejor Diseño de Vestuario.

Por otra parte, el documental 'The Sleeper', bajo la producción del también cántabro Álvaro Longoria, optaba al Goya a Mejor Documental, que finalmente ha sido para 'Tardes de Soledad', de Albert Serra.

En total estos productores cántabros están detrás de tres trabajos que sumaban 22 nominaciones.