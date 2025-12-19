La Guardia Civil de Cantabria renueva su centro operativo y se convierte en el "más moderno" de España

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, entre otras autoridades, visitan el Centro Operativo Complejo (COC) de la Guardia Civil de Cantabria - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha invertido casi 100.000 euros en la renovación de las instalaciones del Centro Operativo Complejo (COC) de la Guardia Civil de Cantabria, ubicado en la Comandancia de Campogiro y que se convierte en el "más moderno" de España.

Así lo ha destacado este viernes el delegado del Gobierno, Pedro Casares, durante su visita a las renovadas instalaciones del COC, a la que también han asistido el jefe del cuerpo en la comunidad, el teniente coronel Julio Postigo; la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, y el director del 112 Cantabria, Samuel Ruiz.

La inversión realizada permite que la treintena de agentes que trabajan en esta unidad cuenten ahora con un espacio "más moderno y funcional que mejora la calidad del servicio al ciudadano", ha indicado la Delegación del Gobierno.

Así se han mejorado las condiciones de trabajo de los guardias civiles que prestan su servicio en esta unidad, con una nueva climatización, insonorización e iluminación individual, y también se han incrementado los puestos de operador, de cinco a seis.

Además, dentro del Centro Operativo Complejo, se ha creado una sala de crisis donde poder albergar reuniones.

Casares ha recalcado que el COC es "una infraestructura esencial" para el trabajo de la Guardia Civil ya que es "el cerebro y el corazón" desde el que opera la Benemérita y donde se coordinan todas las intervenciones en materia de seguridad ciudadana, tráfico, medio ambiente, auxilios o rescates.

A través de este centro, la Guardia Civil presta servicio permanente los 365 días del año, se atiende una media anual de unas 80.000 llamadas y se coordinan unas 24.000 patrullas de unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Seprona.

"Aquí se atienden las llamadas ciudadanas al 062, se reciben los avisos del 112 y desde aquí se coordinan las patrullas en servicio para una mejor y más rápida atención", ha indicado.

El delegado del Gobierno ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde este centro como enlace con la sala de emergencias del 112 Cantabria, la Policía Nacional y las policías locales de los diferentes municipios.

Desde la sala del Centro Operativo Complejo se tiene enlace directo con las patrullas mediante el sistema SIRDEE (Sistema de Radiocomunicaciones Digitales del Estado) y se obtiene información en tiempo real del posicionamiento de las patrullas mediante GPS, lo que facilita la atención de las incidencias por las patrullas más cercanas.

Se cuenta con diferentes plataformas y bases informáticas, destacando SIGO (Sistema Integral de Gestión Operativa), herramienta informática de la Guardia Civil, que entre otras funciones facilita la consulta de datos policiales de personas o vehículos, ante peticiones de las patrullas.

También se tiene acceso al Sistema Integral de los casos de Violencia de Género; a la aplicación SENECA, un sistema de comunicación donde están coordinados los diferentes cuerpos de seguridad con el 112, y a la gestión de incidencias que los ciudadanos emiten a través de la app Alertcops, teniendo un chat para comunicarse con ellos.