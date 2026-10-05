La Guardia Civil evita un robo en una empresa de Suances - GUARDIA CIVIL

En otra actuación en el mismo municipio se ha detenido a un hombre con once órdenes de búsqueda judiciales, dos de ellas con ingreso en prisión SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 18 años e investigado a un hombre de 41, ambos vecinos de Torrelavega, como presuntos autores de un robo con fuerza en una empresa de Suances, que los agentes lograron evitar al impedir la huida de la mujer con lo sustraído.

En el interior del vehículo en el que fue detenida la mujer intervinieron herramienta eléctrica y manual, cuya procedencia se investiga actualmente.

La madrugada del 20 de septiembre, la Guardia Civil fue alertada de que podría haberse cometido un robo en una empresa de Suances por lo que desplazó al lugar varias patrullas, que pudieron impedir la huida de una mujer que se encontraba en un vehículo con parte de lo sustraído, y recuperar productos alimenticios que pretendían robar, si bien ya no era aptos para el consumo por falta de refrigeración tras el intento de robo. También se encontró herramienta robada, además de otra cuya procedencia se desconoce.

La investigación determinó que, tras saltar el vallado perimetral de la empresa y romper después una ventana para acceder al interior, se forzaron los armarios de los despachos para llevarse herramienta eléctrica y productos alimenticios.

Posteriormente, se han instruido diligencias en calidad de investigado a un hombre por los mismos hechos.

ONCE BÚSQUEDAS JUDICIALES

En otra actuación también en Suances, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 24 años que tenía en vigor once órdenes judiciales de búsqueda, dos de las cuales implicaban su detención e ingreso en prisión.

El 22 de septiembre, gracias a la colaboración ciudadana, se alertó de su presencia en la calle Los Cantos, donde fue detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

Este hombre se encontraba buscado por juzgados de Santander y Torrelavega en relación con presuntos delitos de tráfico de drogas, robo con fuerza, lesiones y contra la seguridad vial, entre otros.