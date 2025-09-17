La Guardia Civil de País Vasco y Cantabria intervienen 2 kilos de cocaína ocultos en un vehículo

Detienen a un vecino de Pontevedra que portaba la droga oculta en el hueco del filtro de aire

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del País Vasco y Cantabria han detenido a un hombre, vecino de la provincia gallega de Pontevedra, cuando intentaba introducir en la margen izquierda de la ría dos kilos de cocaína ocultos en un vehículo.

La actuación se enmarca en la denominada Operación 'RAINMAN II', con la que se ha cortado una de las rutas de entrada de cocaína en Vizcaya procedente de Galicia.

La investigación se inició hace tres meses cuando el ahora detenido fue identificado en un control de la Guardia Civil de Cantabria a bordo de un vehículo en el que se encontraron dos huecos ocultos de gran capacidad, conocidos en el argot como 'caletas', para el transporte de droga.

En aquella ocasión no se hallaron sustancias ilegales, pero las investigaciones continuaron y permitieron descubrir un vehículo de alquiler en el que el detenido había sustituido la carcasa del filtro del aire por dos paquetes que, tras ser sometidos a los reactivos, dieron positivo en cocaína con un peso total de 2.250 gramos.

Según ha informado la Guardia Civil, lo que llevó a los agentes a localizar la droga fue el hallazgo de dos piezas metálicas ocultas en dos huecos diferentes del vehículo y que ensamblan perfectamente entre ellas para formar la herramienta definitiva que encaja en los tornillos de sujeción de la carcasa del filtro de aire, además de que éstos presentaban signos de manipulación.