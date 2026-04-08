Intenta robar en un local de Laredo simulando llevar un objeto punzante para amenazar a la empleada

Guardia Civil de Laredo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a un vecino de Laredo de 63 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, al tratar de robar el dinero de la recaudación de un establecimiento de la citada villa simulando llevar un objeto punzante para amenazar a la empleada.

El 24 de marzo, un hombre entró en un establecimiento de Laredo y se situó junto a la empleada de recepción. De manera intimidatoria, simulando llevar un objeto punzante en el bolsillo, exigió que la trabajadora le entregara el dinero de la recaudación.

Sin embargo, la empleada se negó a entregar el dinero y le dijo que iba a llamar a la Guardia Civil, momento en el que el hombre se fue corriendo.

La Guardia Civil del Puesto de Laredo se hizo cargo de la investigación y logró identificar al presunto autor, que resultó ser un vecino de la localidad al que le constaban antecedentes por hechos similares, el último el pasado año.

Días más tarde, y una vez localizado, la Guardia Civil procedió a instruirle diligencias en calidad de investigado por un supuesto delito de tentativa de robo con violencia e intimidación.