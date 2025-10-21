Intervenidos en el Puerto de Santander anabolizantes y esteroides a un pasajero del ferry procedente de Reino Unido - GUARDIA CIVIL

También se encontraron otros fármacos utilizados como vigorizantes para la disfunción eréctil

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado en el Puerto de Santander a un hombre de 42 años, que llegó a España en un ferry procedente del Reino Unido, al encontrarle unas 100 dosis de diferentes fármacos sin la correspondiente prescripción médica.

Los fármacos intervenidos pertenecen a las familias de anabolizantes y esteroides que pueden ser utilizados por vías no médicas para mejorar el rendimiento deportivo. También se encontraron otros utilizados como vigorizantes para la disfunción eréctil.

Los agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto de Santander, durante el desembarco este mes de un ferry procedente del Reino Unido, inspeccionaron uno de los vehículos, en cuyo interior localizaron los citados medicamentos, dentro del equipaje de mano.

La persona que los llevaba no pudo justificar su legítima procedencia y prescripción médica ante la Guardia Civil.

Por estos hechos, los agentes consideraron que incumplía los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en el Real Decreto que regula la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, por lo que denunciaron al hombre que llevaba estas sustancias e intervinieron los fármacos.