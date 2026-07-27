Investigada una mujer por venta de hachís en un local hostelero de Laredo al que se han formulado 14 denuncias

Droga intervenida en el establecimiento. En el recuadro las dosis de cocaína encontradas en el vehículo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, tras una inspección a un establecimiento hostelero de Laredo, ha investigado a una mujer de 51 años como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras encontrar en el local 13 trozos de hachís con un peso que supera los 160 gramos. Además, se han formulado 14 denuncias por infracciones en el establecimiento.

Dentro del Plan de Ocio Seguro, la Guardia Civil de Laredo obtuvo diferentes informaciones sobre la posible venta de estupefacientes en un local hostelero próximo a la playa.

La semana pasada, efectivos de Seguridad Ciudadana y Fiscal y Fronteras inspeccionaron el negocio y encontraron, ocultos en un almacén y en la cocina, 13 trozos de hachís que, por su tamaño, se podían traducir en múltiples dosis, por lo que fueron intervenidos.

En la misma inspección observaron diferentes irregularidades en el establecimiento por las que formularon 14 denuncias administrativas relacionadas con medidas higiénico sanitarias, de seguridad por carecer de extintores, o a la normativa sobre tabaco, entre otras. Igualmente, se precintó la máquina expendedora de tabaco.

15 DOSIS DE COCAÍNA

En otra intervención, una patrulla de la Guardia Civil vio un vehículo en Laredo con dos personas en su interior que les infundieron sospechas, por lo que procedieron a identificarles y registrar el coche.

Dentro del mismo encontraron 15 dosis de cocaína preparadas para su distribución al menudeo, así como cuatro pastillas de éxtasis, que fueron intervenidas.

Los dos ocupantes, 40 y 18 años, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Además, al hombre de 40 años le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito de apropiación indebido del vehículo, ya que un familiar suyo había denunciado tal circunstancia días atrás.