Patrulla de Camargo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a un vecino de Camargo de 35 años por, presuntamente, contratar gas para la vivienda en la que reside a nombre de la mujer de 79 años que le había arrendado un negocio.

El pasado octubre, la anciana recibió dos facturas de una empresa suministradora de gas correspondientes a consumos de junio y agosto, por importe cercano a los 110 euros. La mujer figuraba como titular pero la vivienda donde se realizaba el suministro no era suya y estaba situada en Camargo, donde ella no reside.

La Guardia Civil del municipio averiguó la identidad de un hombre que vive en el citado domicilio, que tiene alquilado un negocio propiedad de la víctima, por lo que éste pudo haber obtenido del contrato la información necesaria para dar de alta el gas a nombre de la mujer.

Con los datos obtenidos, y una vez localizado el presunto autor de estos hechos, este mes se el han instruido diligencias en calidad de investigado presunto autor de un delito de usurpación de estado civil.