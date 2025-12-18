Investigado un conductor de 29 años que dio positivo en alcohol y cannabis y portaba un cuchillo y cocaína

Policías locales de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, contra un conductor de 29 años que dio positivo en alcohol y THC (cannabis), al que le incautó un cuchillo y un envoltorio que contenía en su interior una sustancia supuestamente cocaína.

Los hechos sucedieron este miércoles, sobre las 20.00 horas en la calle Castilla, cuando miembros de la Policía de Santander, solicitaron la realización de la prueba de la alcoholemia al conductor de un turismo que momentos antes fue interceptado a causa de una infracción contra las normas de circulación.

El implicado superó en más del triple la tasa de alcohol, por lo que se instruyeron las preceptivas diligencias judiciales por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Además, durante la actuación se le incautó un cuchillo y un envoltorio que contenía en su interior una sustancia supuestamente cocaína y se le solicitó la realización de la prueba de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, en la que arrojó un resultado positivo en THC.

Finalmente, el conductor fue denunciado por desobediencia a las indicaciones de los agentes, ha informado la Policía Local en un comunicado.

Asimismo, los agentes han instruido este miércoles diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, contra el conductor de una furgoneta, de 51 años, que circulaba sin carné por pérdida de puntos y dio positivo en alcohol.

Por otro lado, la Policía de Santander ha denunciado a los responsables de nueve establecimientos hosteleros por vender alcohol en un recinto deportivo, carecer de licencia de apertura, no tener visibles los carteles de licencia o prohibido fumar, la falta de hojas de reclamaciones, instalar elementos en la terraza sin autorización o rebasar el horario de cierre.