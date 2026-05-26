Investigados dos empresarios por no proporcionar material adecuado para manipular uralita que contenía amianto

Investigados dos empresarios por no proporcionar material adecuado para manipular uralita que tenía amianto - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos hombres de 31 y 46 años, vecinos de Santander y Camargo, que no habían proporcionado material adecuado al empleado para manipular con seguridad uralitas que, mediante análisis, se constató que contenían amianto.

El 9 de febrero, la Guardia Civil supo que, en un establecimiento del de Santander, personal de otra empresa que habían contratado se encontraba desmontando unos garajes, lo que incluía trabajos de retirada y manipulación de la cubierta de uralita.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria acudieron al lugar y encontraron las uralitas ya cargadas en la furgoneta de la empresa, listas para llevárselas, por lo que identificaron a los trabajadores, uno de ellos, el propietario.

Las primeras inspecciones permitieron constatar que los operarios estaban manipulando este material sin utilizar los equipos de protección individual obligatorios (máscaras de alta filtración, buzos herméticos, etcétera), y se determinó que el empresario, contratado por el establecimiento, no había adoptado las medidas de prevención de riesgos laborales legalmente exigidas para este tipo de operaciones.

El SEPRONA paralizó e intervino las uralitas y tomó muestras, que remitió al Laboratorio de Criminalística de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil en Madrid. También se avisó a Inspección de Trabajo.

Finalmente, este mes, cuando los resultados del análisis confirmaron que contenían amianto, la Guardia Civil instruyó diligencias en calidad de investigados a los responsables de la empresa que retiraba las uralitas y del establecimiento que contrató sus servicios por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por tener a un operario desmontando las uralitas que contenían amianto sin haberle proporcionado los medios necesarios para su protección.

La Guardia Civil recuerda que la manipulación, retirada y gestión de materiales que contienen amianto es una actividad sujeta a una estricta normativa de seguridad. Los trabajos deben ser ejecutados exclusivamente por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), utilizando los medios técnicos y de protección adecuados para evitar la liberación de partículas nocivas que pueden derivar en graves enfermedades respiratorias a largo plazo.