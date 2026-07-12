IU y Podemos concurrirán juntos a las autonómicas de 2027

Isarael Ruiz Salmón y Mercedes González - IU-PODEMOS

SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) y Podemos en Cantabria han sellado un acuerdo de coalición para concurrir juntos a las elecciones autonómicas de mayo de 2027, con el objetivo de construir "una alternativa sólida" al actual Gobierno regional (PP) y "priorizar a la mayoría social", con una agenda "volcada" en vivienda, sanidad, empleo y coste de la vida.

Así lo han anunciado este domingo en un comunicado ambas formaciones, en el que han afirmado que con esta alianza también buscan responder "con firmeza a la demanda de unidad de amplios sectores de la ciudadanía cántabra".

La candidatura estará encabezada por el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ratificado por su organización el pasado mes de junio.

La segunda posición de la lista corresponderá a Podemos, que completará su proceso de primarias internas en las próximas fechas, han indicado.

Para ambas fuerzas políticas, este acuerdo representa "un paso decisivo para articular un proyecto centrado en las urgencias cotidianas de las familias de la comunidad".

"Hoy damos un paso crucial para construir una alternativa útil, fuerte y preparada para Cantabria. La ciudadanía nos pide unidad, pero sobre todo nos exige soluciones", han manifestado de forma conjunta Ruiz Salmón y Mercedes González, coordinadora de Podemos en Cantabria. "Nuestra responsabilidad es estar a la altura de ese reto".

Según han explicado, la hoja de ruta de la coalición para los próximos meses se volcará en el diseño de propuestas contra "el encarecimiento de la vida y la precariedad laboral, el freno al deterioro de los servicios públicos --especialmente las listas de espera sanitarias-- y el rescate del derecho a la vivienda, clave para que la juventud pueda desarrollar un proyecto de vida en la región".

"Mientras el Gobierno de la presidenta María José Sáenz de Buruaga se instala en la autocomplacencia, miles de cántabros sufren para llegar a fin de mes, acceder a un hogar o recibir atención médica a tiempo", han lamentado IU y Podemos, que han sostenido que van a hablar de los problemas "reales" y a aportar "soluciones concretas".

Y es que, han subrayado, esta unión nace con "la firme convicción de que Cantabria necesita un giro político que sitúe el bienestar social en el centro del Parlamento".

"Frente a quienes gestionan para el beneficio de unos pocos, defendemos una Cantabria que cuide a su gente; donde la vivienda sea un derecho y no un negocio, la sanidad pública funcione y trabajar permita vivir con dignidad", han reivindicado.

Finalmente, los líderes de la coalición han señalado que este espacio tiene "una clara vocación de apertura" y que su proyecto aspira a incorporar a todas aquellas personas, colectivos y movimientos sociales "comprometidos con la defensa de lo común y el progreso de Cantabria, más allá de sus adscripciones partidistas".

Con este acuerdo, IU y Podemos han afirmado que "abren una nueva etapa orientada a consolidar una alternativa transversal, cercana y útil, lista para liderar el cambio en 2027", han concluido.