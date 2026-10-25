Un libro reúne historias de 88 comercios de Torrelavega desde el siglo XIX hasta la actualidad

Libro ‘Comercios con historia en Torrelavega’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El libro 'Comercios con historia en Torrelavega' reúne las historias de 88 establecimientos representativos del comercio local y hace un recorrido desde negocios cuyos orígenes se remontan al siglo XIX hasta proyectos empresariales nacidos hace apenas unos años.

Así, la obra compone un retrato coral del comercio torrelaveguense y de las personas que han contribuido a convertirlo en uno de los principales motores económicos y sociales de Cantabria.

Entre los establecimientos figuran comercios históricos como Panaderías Sordo, cuyos orígenes se sitúan en la segunda mitad del siglo XIX, junto a iniciativas recientes como Sobaos Arce, fundada en 2021.

De este modo, el libro permite recorrer la evolución de Torrelavega a través de sus negocios, ya que cada establecimiento refleja una pequeña parte de la historia de la ciudad: la llegada de nuevas formas de consumo, la modernización de los barrios, la incorporación de nuevas generaciones al frente de empresas familiares o la capacidad de adaptación ante los cambios económicos y tecnológicos.

Más allá de las fechas y las cifras, la publicación pone rostro a una realidad que sigue siendo uno de los grandes activos de Cantabria: el comercio de proximidad, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

Por lo tanto, se trata de "historias de personas que decidieron emprender, de familias que han conservado durante décadas un oficio y de comerciantes que han sabido mantener una relación cercana con sus clientes generación tras generación".

Para el Ejecutivo, este tipo de iniciativas contribuyen a reconocer el papel que desempeña el comercio local en la vida de los municipios y a preservar un patrimonio inmaterial que forma parte de la identidad de Cantabria, ya que el comercio, no solo genera actividad económica y empleo, también "crea comunidad, mantiene vivas las calles y constituye uno de los principales elementos de cohesión social de los municipios de la región".

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD

Además, la publicación incorpora una amplia galería fotográfica que permite observar la transformación de Torrelavega a lo largo de distintas épocas y comprobar cómo muchos de estos negocios han acompañado el crecimiento de la ciudad y la evolución de sus hábitos de consumo.

En un momento en el que el comercio afronta retos como la digitalización, los cambios en los modelos de compra o el relevo generacional, el Gobierno valora que obras como 'Comercios con historia en Torrelavega' recuerdan la capacidad de adaptación de un sector que "ha sabido reinventarse durante décadas sin perder su esencia: la cercanía, la confianza y la atención personalizada".

La publicación puede descargarse gratuitamente en el enlace https://consultoresinitier.com/comerciosconhistoriaentorrela...