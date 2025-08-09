La Lotería Nacional de este sábado deja en Treceño parte del segundo premio

La Lotería Nacional deja este sábado en Treceño parte del segundo premio - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de este sábado de la Lotería Nacional ha dejado parte del segundo premio, dotado con 12.018 euros al décimo, en la localidad de Treceño, en Valdáliga.

El segundo premio, con una cuantía global de 120.000 euros al número, también se ha vendido en Málaga, Tarragona, Alicante, Barcelona, Cádiz, Huelva, Murcia y Valladolid.

El número agraciado con el segundo premio en el sorteo ha sido el 89522 y en Cantabria se ha dispensado en el despacho receptor del barrio Requejo, según información de Loterías y Apuestas del Estado.