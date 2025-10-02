Más de medio millar de personas clama en Santander por el fin del "genocidio" en Gaza - EUROPA PRESS

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millar de personas -cerca de mil según la organización y más de 650 según la Delegación del Gobierno- ha clamado a última hora de esta tarde en Santander por el fin del "genocidio" en Gaza y en apoyo de la Global Sumud Flotilla.

En una convocatoria de "urgencia" de Acción por Palestina -que aglutina a varios colectivos-, los manifestantes se han concentrado en la calle Calvo Sotelo, que ha quedado cortada al tráfico durante al menos dos horas, a la altura del edificio de la Delegación del Gobierno y Correos.

Con una gran pancarta en la que se ha podido leer 'Paremos el "genocidio" en Gaza', los asistentes han gritado consignas como 'Los niños de Gaza no son una amenaza', 'Boicot a Israel', 'Palestina libre, desde el río hasta el mar' o 'La flotilla todos somos'.

También se ha hecho lectura de un manifiesto por parte de Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. "No tenemos más palabras ante tanto dolor. No hay descripción que valga", comienza el escrito con el que han denunciado que Israel "continuará su genocidio contra el pueblo palestino", con más de 63.000 víctimas, que "ha destruido más del 92 por ciento de viviendas en la Franja de Gaza" y que es "la mayor amenaza a la paz mundial".

Ante ello, han advertido que las protestas y manifestaciones "son y van a seguir siendo multitudinarias" y que fruto de esa presión ya se está viendo en medidas como el real decreto de embargo de armas del Gobierno de España a Israel, del que han criticado "no es integral y no responde a la situación de extrema gravedad y urgencia en Palestina".

"Exigimos a todos los partidos políticos que voten en el Congreso la conversión del real decreto y que añadan las enmiendas exigidas para así garantizar un embargo integral, sin excepciones, transparente, y que ponga fin definitivamente a todas las relaciones militares y de seguridad con Israel", han añadido.

A ello los manifestantes han sumado en sus reclamaciones la ruptura "total" de relaciones académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel; el apoyo "pleno" a las demandas judiciales contra el Estado israelí, y el fin de la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina.

ABRAZO

Además, dentro de las movilizaciones ciudadanas en apoyo a Gaza está convocada una concentración este sábado, 4 de octubre, a las 12.00 horas, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla donde se realizará una cadena humana. Desde la organización se pide a los asistentes que porten banderas de Palestina.