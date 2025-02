Los médicos denuncian que el Gobierno "está incumpliendo" el Pacto por la Sanidad y barajan movilizaciones

Avisan que si "descarrila" el Pacto, lo primero que caerá será la actividad extraordinaria dirigida a reducir las listas de espera

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico ha denunciado que el Gobierno de Cantabria (PP) "está incumpliendo" en prácticamente "todo" el Pacto por la Sanidad firmado con los médicos en junio de 2024 --"salvo la mejora retributiva" acordada--; ha avisado que "no está dispuesto a dar más tiempo", y se plantea movilizaciones aunque, por ahora, no hay fecha.

Así lo han señalado este miércoles los representantes del sindicato en rueda de prensa, en la que también han avisado de que, si el Pacto "descarrila", lo primero que caerá será la actividad extraordinaria dirigida a reducir las listas de espera, poniendo en riesgo los resultados y el trabajo que se está realizando.

Los incumplimientos denunciados tienen que ver, entre otras cuestiones, con aspectos como los permisos; las condiciones de las plazas de médico sin cupo adscrito para reterner a los médicos que terminan la residencia, o las medidas para atajar las agresiones a los médicos (la Consejería ha trasladado al Sindicato Médico una estimación de que podrían haber superado las 200 en 2024, aunque con datos todavía sin cerrar).

"Una vez más, y ya es la segunda, la presidenta Buruaga firma un pacto con los médicos que no cumple. No habrá una tercera vez", ha avisado el presidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, quien ha asegurado que su organización "va a hacer cumplir todos y cada uno de los puntos" del acuerdo y "no va a colaborar con quien les desprecia y les obliga, como forma de resolver las diferencias, a la judicialización de las relaciones y al conflicto".

LISTADO DE "INCUMPLIMIENTOS"

En lo relativo a las plazas de médico sin cupo adscrito, el Sindicato Médico ha denunciado que la Consejería de Salud que dirige César Pascual "no ha cumplido" con las mejoras acordadas para hacerlas más atractivas, lo que ha hecho que "apenas se han cubierto un tercio de las esperadas".

Concretamente, ha indicado que cuando se han realizado los llamamientos hace un par de semanas solo se han sacado 20 de las 37 plazas a cubrir y de esas 20, siete se han quedado desiertas.

Por otra parte, ha explicado que, desde hace unas semanas, "se están denegando casi por sistema todos los permisos" a los que los médicos tienen derecho, como las excedencias voluntarias e incluso con la exención de guardias a los facultativos que han cumplido 55 años y se están "limitando a un máximo del 50%" las reducciones de jornada por cuidado de hijos. "En vez de incentivar, en vez de competir en el mercado por traer médicos, lo que han decidido es esclavizar a los que ya tienen", ha denunciado Raba.

También, ha señalado que "se ha avanzado bastante poco en lo pactado para atajar" la "lacra" de las agresiones. "Seguimos sin saber cómo se gestionar las denuncias, seguimos sin hacer una campaña publicitaria, seguimos sin dar visibilidad a las pocas sanciones que se ponen para que tengan efecto disuasorio", se ha quejado.

Además, ha denunciado que se siguen sin tener las cámaras de seguridad pactadas en 2022 (190 de 250 sin funcionar).

Aunque el Sindicato Médico no tiene conocimiento de agresiones tan graves como la ocurrida en mayo de 2022 a un médico del centro de salud de la Avenida de los Castros que perdió una parte de visión en un ojo y del que el presunto agresor aún está a la espera de juicio, sí ha insistido en que el número de ataques "siguen en los mismos niveles que en años anteriores".

Además, ha criticado que "ni siquiera" se sanciona a aquellos agresores "reincidentes".

En otro ámbito, el Sindicato Médico ha vuelto a denunciar las condiciones en las que los médicos residentes tienen que hacer sus guardias: "sin áreas de descanso habilitadas, con colchones en el suelo de los gimnasios, bibliotecas u otros áreas de los centros de salud, sin lugares para cambiarse o asearse.

Además, ha asegurado que, en vez de darles una solución, "los residentes han sido represaliados", quitándoles la posibilidad de hacer guardias, que no solo son "claves" para su formación sino para "subsistir económicamente".

Y es que, según ha indicado el Sindicato Médico, el sueldo neto de un médico residente en Cantabria, incluyendo cuatro guardias, es de 1.840 euros --una de las CCAA en las que menos perciben--, si bien si no se les permiten hacer o solo una, esta cantidad se reduce hasta los poco más de 1.300 euros.

Además, ha señalado que "el desprecio" que, a su juicio, muestra el Gobierno de Cantabria hacia los residentes se ha ampliado a los hospitales de Valdecilla, donde --ha dicho-- se les obliga "a compartir camas calientes con los pacientes del hospital de día", y de Sierrallana, "donde pretenden que descansen en cubículos de poco más de 6 metros cuadrados, sin baño, sin ventanas y sin áreas de descanso".

"Mientras se alardea de los magníficos profesionales que tenemos y de las instalaciones de altísima tecnología que muestran cada vez que tienen la oportunidad, hay otra realidad que ocultan, que es la de dónde tienen que vivir varios días al mes los profesionales. Esta parece ser la manera que ha escogido el Gobierno autonómico de retener y atraer talento médico a Cantabria", ha censurado.

A juicio del Sindicato Médico, toda esta situación muestra "una enorme desidia" de Buruaga y Pascual "hacia todo lo que tenga que ver con el cuidado, bienestar y profesión de sus profesionales". "Una vez firmado el Pacto por la Sanidad, tanto Presidencia como la Consejería de Salud han decidido guardar el pacto en un cajón y a los médicos en zulos", ha insistido en lamentar Raba.

MOVILIZACIÓN POR EL BORRADOR DE LA REFORMA DEL ACUERDO MARCO

Las movilizaciones que se plantea el Sindicato, podrían sumarse a las que van a llevarse a cabo en protesta por el borrador de la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad.

Según ha recordado el Sindicato Médico, la primera está convocada para el lunes, 10 de febrero, en toda España. Será una concentración de 11.00 a 11.20 en los centros sanitarios.

"CAOS" EN LA GESTIÓN DE LA SANIDAD CÁNTABRA

Además de los incumplimientos del Pacto por la Sanidad, el Sindicato Médico ha asegurado que la "sensación" que tiene de la gestión de la sanidad de Cantabria es "de caos".

Y es que, según ha asegurado, la Consejería de Salud y el Servicio Cántabro de Salud trabajan "completamente descoordinados" y, en ocasiones, hasta "enfrentados", y con unos gerentes que "van por libre".

Ello hace que las condiciones de trabajo en las diferentes gerencias no sean homogéneas.

A su juicio, los "únicos responsables" de esta situación son Buruaga y Pascual que son los que tienen "la batuta política y ejecutiva" de la gestión sanitaria.