El Mendi Tour regresa a Camargo con una selección de cinco películas sobre montaña, deporte y naturaleza

CAMARGO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Mendi Tour, la versión itinerante del BBK Bilbao Mendi Film Festival, regresa esta semana a Camargo con una selección de cinco películas sobre montaña, deporte y naturaleza que se podrán ver de forma gratuita en el Centro Cultural La Vidriera.

Este ciclo de cine tendrá lugar este miércoles 7 y el jueves 8 a partir de las 20.00 horas. La programación comprende cinco cintas en versión original con subtítulos en castellano.

El miércoles se proyectarán tres películas, entre las que se encuentran 'Red Rock Revolution', incluida en la Sección Oficial del Mendi Film 2024 que, a lo largo de ocho minutos, narra la lucha por la conservación de los paisajes del suroeste de Estados Unidos; 'Andrea, an unpaved route', una cinta de 42 minutos, reconocida como Mejor Película de Deporte y Aventura en la edición de este año y que sigue a Andrea, una ciclista que emprende un viaje por rutas no asfaltadas, explorando paisajes remotos; y 'Of a lifetime', documental galardonado con el premio a la Mejor Fotografía del certamen que, en 44 minutos de metraje, presenta una expedición de esquí de montaña.

En la segunda jornada del Mendi Tour ofrece dos propuestas: 'Always Alive', de 35 minutos de duración y que forma parte de la Sección Oficial del Mendi Film 2024, en la que se narra la historia de Hillary Gerardi, una corredora de trail que, tras sufrir un accidente, decide enfrentarse al reto de batir el récord de ascenso y descenso del Mont Blanc; y 'Nuptse, l'inaccessible absolu', que abrió la edición 2024 del festival como sesión inaugural, de 67 minutos de metraje, y que sigue a los alpinistas Hélias Millerioux, Frédéric Degoulet y Benjamin Guigonnet en su intento de abrir una nueva ruta en la cara sur del Nuptse, una montaña de casi 8.000 metros en el Himalaya.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, que ha presentado esta iniciativa junto a la responsable de Deportes, María Higuera, y el director de este ciclo, Daniel Pérez Neila, ha indicado que el Mendi Tour es una "excelente oportunidad" para acercar el cine de montaña a los vecinos de Camargo, que podrán acceder de manera gratuita a la sala de cine de La Vidriera, hasta que se complete el aforo.

"El Mendi Film es uno de los festivales de cine de montaña, aventura, deporte extremo y naturaleza más reconocidos a nivel europeo", ha reseñado Movellán, quien se ha referido a esta propuesta audiovisual como una "actividad cultural de gran interés" tanto por su "calidad técnica", como por "el valor de los relatos humanos, medioambientales y deportivos que ofrece".

"Acoger una selección de sus películas permite acercar al público local historias vinculadas a la superación personal, la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural", ha sostenido el regidor, para quien celebrar estas dos jornadas de cine documental en el municipio favorece su posicionamiento como escenario de propuestas culturales "de primer nivel", alineadas con festivales consolidados y circuitos especializados.