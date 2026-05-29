Muere una mujer de 58 años atropellada por una moto cerca de Valdecilla

Punto en el que se ha producido el accidente - EUROPA PRESS

SANTANDER 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 58 años ha fallecido a primera hora de este viernes en Santander tras ser atropellada en las inmediaciones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por una motocicleta conducida por un joven de 24.

El accidente se ha producido a las 5.40 horas en el vial que une la rotonda de Valdecilla Norte con Valdecilla Sur, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local.

Según han indicado, el atropello se ha producido cuando la mujer cruzaba por un paso de peatones, regulado por un semáforo, cuando ha sido arrollada por la motocicleta.

La mujer ha fallecido prácticamente en el acto. Cuando al lugar, a escasos metros del hospital, ha llegado una ambulancia sus efectivos han intentado reanimarla sin éxito.

En estos momentos, un equipo de Atestados de la Policía Local trabaja para esclarecer las circunstancias del accidente. Así, por ejemplo, se analiza si la velocidad de la motocicleta era la adecuada o si la víctima había cruzado con el semáforo en verde o, por el contrario, en rojo.

Desde la Policía Local de Santander han confirmado a esta agencia que al conductor de la motocicleta, que también ha resultado herido fruto del impacto y ha sido trasladado a Valdecilla, se le han realizado pruebas de alcohol y drogas, aunque no el resultado.

Poco antes de las 9.00 horas, el tráfico en el vial del siniestro estaba cortado de modo que no se podía circular entre Valdecilla Norte y Sur.