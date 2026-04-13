El Parlamento cántabro pide unánime que Europa autorice la vacuna contra la nodular y estudie rebajar su categoría

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SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PP que reclama varias medidas contra la dermatosis nodular contagiosa, como que la Unión Europea autorice la vacuna para agilizar la adquisición y distribución y garantizar su disponibilidad en el caso de que sea necesaria, o que se revise la catalogación de la enfermedad --actualmente como Categoría A-- para felxibilizar las restricciones y "minimizar impactos desproporcionados" sobre el sector ganadero.

Todos los grupos -PP, PRC, PSOE y Vox, además del diputado no adscrito Cristóbal Palacio- han unido sus votos para aprobar la iniciativa, que pide al Gobierno de Cantabria (PP) instar al Gobierno de España a trasladar estas peticiones, así como hacer que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA, adscrita al Ministerio de Agricultura) incorpore esta enfermedad en su catálogo de coberturas con valores de compensación acordes a los precios reales de mercado, y actualizar el baremo de indemnización por sacrificio obligatorio.

Otra de las reclamaciones incluidas en la PNL es que el Gobierno central, con participación de la Comisión Europea, impulse líneas de investigación para el desarrollo de una vacuna marcada --la que permite diferenciar a animales infectados de vacunados-- con el fin de evitar sacrificios masivos. También le pide reforzar la coordinación con las comunidades autónomas y con el sector ganadero para una respuesta "homogénea y eficaz", y evaluar la estrategia seguida hasta la fecha para identifica las deficiencias y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias sanitarias.

La diputada del PP Belén Ceballos ha sido la encargada de defender la iniciativa en la sesión vespertina del Pleno de este lunes, donde ha resumido que lo que se busca es que el Gobierno central "cambie su estrategia" en la lucha contra la dermatosis nodular y adopte una estrategia "contundente, coordinada" y fundamentada en la prevención, "no solo en la reacción".

"El Gobierno de España no ha sabido anticipar ni gestionar con la diligencia necesaria". "Ha faltado planificación, ha faltado una estrategia integral", ha opinado, al tiempo que ha defendido las medidas "valientes" del Gobierno de Cantabria --como la suspensión de ferias, restricción de movimientos o el cierre del Mercado Nacional de Ganados--, que han evitado que la enfermedad haya llegado a la comunidad.

De hecho, ha advertido que "se sigue en lucha" por que no entre una enfermedad que es "la más dura, difícil y la peor de todas, sin duda". Así, ha señalado que con las medidas adoptadas se pretende evitar "lo que sucedió en los años 2008 y 2009 con los vacíos sanitarios", que "ahora sí que sería muchísimo más grave: las vacas no se las lleva un camión, las vacas te las queman en la cuadra, delante de tus ojos".

Pese a las reclamaciones que hace al Gobierno central, el PSOE ha apoyado la PNL porque entiende que "lo que pide es anticipación, mejor planificación, más apoyo al sector y más ambición preventiva". Además, ha opinado que "apoyar esta iniciativa no significa cuestionar a Europa ni incumplir la normativa comunitaria".

Así lo ha defendido la diputada Eva Salmón, que ha aclarado que "nadie propone vacunar al margen de la UE" sino tener la vacuna autorizada para "no llegar tarde y adelantarnos al problema", al igual que, respecto a la categorización, "no se pide cambiar la categoría mañana, se pide abrir el debate" mientras se cumple con lo que implica la categoría A que ostenta ahora mismo la nodular.

"Cumplir la normativa no nos impide reflexionar, no nos impide proponer mejoras y no nos impide pedir a nuestro Gobierno que defienda en Bruselas los intereses legítimos del sector ganadero", ha dicho la socialista.

Mientras, desde el PRC también han apoyado las reclamaciones del PP pero han puesto el foco en las medidas "tan restrictivas" que éste ha aplicado desde el Gobierno regional y en las "pérdidas económicas" que han supuesto para el sector. Además, han lamentado que "no ha hecho nada" para compensarlo, pese a que el Parlamento aprobó hace casi medio año una iniciativa impulsada por los regionalistas que instaba a poner en marcha ayudas para las explotaciones.

La regionalista Ana Obregón ha sido la encargada de defender la postura de su grupo en este punto, en el que se ha estrenado en el escaño después de tomar posesión esta mañana en sustitución de Javier López Marcano tras su fallecimiento el 2 de abril. Así, ha aprovechado para agradecer la bienvenida que le han dado los parlamentarios, pese a haber llegado al cargo "en una circunstancia poco deseable".

Finalmente, desde Vox han lamentado que la PNL "llega tarde" y que su grupo ya hizo las mismas peticiones en otra iniciativa hace cinco meses. La portavoz, Leticia Díaz, ha reivindicado rebajar la categoría de la nodular porque mantener la 'A' implica "restricciones salvajes y sacrificios obligatorios", al igual que ha pedido tener disponible la vacuna.

"No podemos depender de Bruselas para que, según esa autorización puntual, cuando el virus ya está en nuestras granjas se pueda o no se pueda vacunar", ha recalcado.

NORMAS MARCO DE COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS

Previamente a este punto, el Pleno ha dado luz verde, también por unanimidad, a otra PNL para que el Gobierno regional culmine en un máximo de seis meses las normas marco previstas en la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Cantabria, presentada por el PRC.

Los regionalistas han advertido que se trata de un plazo "más que razonable" teniendo en cuenta que la Ley ya marcaba seis meses para terminar las normas marco desde su entrada en vigor en 2023. Además, han señalado que sin ellas persisten "desigualdades" entre los cuerpos, se genera "inseguridad jurídica" y se retrasa la modernización de la Policía Local, además de que los ayuntamientos las necesitan para planificar plantillas y organizar servicios.

"Nos falta impulso por parte del Gobierno", ha dicho la diputada Rosa Díaz, que ha subrayado que Cantabria tiene realidades municipales "muy variables" que "requieren un sistema de policía local coordinado y homogéneo".

Mientras, los 'populares' han replicado que ya tienen ultimado un borrador "pendiente solo de cuestiones muy concretas", gracias a que en el último año se han celebrado "más de 20 reuniones" de la mesa de trabajo que "han dado resultados". "Ni ha existido dejadez ni falta de interés", ha sentenciado Cándido Cobo, que ha criticado que los avances en las legislaturas anteriores gobernadas por PRC-PSOE fueron "muy escasos o inexistentes".

Desde el PSOE también han opinado que estas normas marco son una "necesidad real urgente" ya que la Ley se hizo precisamente para mejorar la coordinación, la profesionalización y la eficacia de los policías locales y ahora "toca cumplir ese compromiso".

En la misma línea, Vox ha añadido que sin esas normas "no hay una homogeneización real", y las policías locales se quedan "en un limbo reglamentario" mientras "la inseguridad hace que los riesgos se incrementen".