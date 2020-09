Pediatría de Valdecilla mantiene la "normalidad" pese al aumento de las urgencias, ingresos y consultas sobre Covid

Los niños con síntomas o signos de sospecha y los positivos tras estudios de contactos suponen más de "100 casos semanales"

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jefa de Pediatría del Hospital Valdecilla María Jesús Cabero, ha afirmado que este servicio mantiene la "normalidad", pese al aumento de las urgencias, ingresos y consultas relacionadas con el coronavirus tras el inicio del curso escolar.

En una entrevista al Colegio de Médicos de Cantabria, recogida por Europa Press, Cabero ha señalado que aunque este aumento se produce todos los años al empezar el curso, ahora "se acompaña de un incremento de la incertidumbre y de un nuevo virus".

"A nivel de las consultas han sido muchos los pacientes que han contactado para conocer qué riesgo personal tienen sus hijos y dudas con respecto a la forma de incorporación y a diferentes tratamientos crónicos", ha explicado.

Y todo ello en un momento en que los niños representan un porcentaje "más significativo" del total de casos de Covid, a diferencia de lo ocurrido en marzo y abril, cuando "fue muy bajo" respecto a la población general. "Si contabilizamos los niños con síntomas o signos de sospecha y los que resultan positivos tras estudios de contactos, estamos por encima de 100 casos semanales", ha dicho.

Según Cabero, aunque Cantabria "puede felicitarse de disponer de un gran hospital, no sólo por el tamaño sino por la flexibilidad que ha demostrado en la capacidad de reorganización y el liderazgo", si continúa el incremento de los casos y se acumulan por afectación de virus respiratorios, "va a ser difícil".

"Hay que reorganizar espacios, realizar obras para tener una reserva de puestos. Es difícil estructurar una actividad diferente en los mismos espacios, circuitos, zonas de trabajo con la máxima seguridad, eso es lo que hemos estado haciendo estos meses, trabajar para contemplar diferentes escenarios que no se sabe si sucederán", ha dicho.

Ha destacado que "todo" el Servicio de Pediatría ha realizado durante estos meses "un gran trabajo", desde la atención del niño en el paritorio y quirófano obstétrico hasta las consultas y urgencias.

En cuanto al equipo, ha recordado "el déficit de pediatras que existe" y ha explicado que el de Valdecilla "ha hecho un esfuerzo importante, no se han cubierto bajas, ha habido que modificar fechas de vacaciones, que doblar, el personal atiende también las urgencias de Sierrallana y una parte del Hospital de Laredo, y en épocas de bajas y vacaciones ha habido momentos de dificultad".

Por otra parte, la especificidad de las subespecialidades "hace que no se puedan suplir" ausencias de neuropediatría con un neonatólogo o con un cardiólogo infantil.

"El grado de compromiso, sin embargo, de los profesionales ha servido para mitigar estas situaciones. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora?, no se sabe, dependerá de todos, de una buena utilización de los servicios públicos el que se pueda mantener. Los profesionales sí están cansados y con desconfianza de que la sociedad no haga un esfuerzo de colaboración", ha añadido.

Respecto a los efectos del Covid-10 en menores, ha explicado que los niños tienen, en general, menos afecciones crónicas, los padres les han protegido "intensamente" y eso se ha demostrado eficaz, y salvo los casos de síndrome multiinflamatorio sistémico, que han requerido cuidados intensivos y tiene una mortalidad "no despreciable", la evolución "no ha sido mala".

"Pero si el número de casos aumenta y si estos niños se afectan con otros microorganismos, no estamos seguros de que las tasas de hospitalización en planta y cuidados intensivos no se eleve", ha señalado.

Por último, y sobre la posible menor capacidad de contagiar de los niños, Cabero considera que es algo que "no está suficientemente contrastada, los estudios existentes no involucran a muchos niños y no en actividades escolares completas".

"La incidencia de la gripe es mayor en estas edades, esperemos que el Covid no se comporte de igual manera, pero es el primer invierno en que van a convivir ambos", ha concluido, por lo que ha pedido "precaución, prevención y vigilancia, no hacer vida normal si se tienen síntomas víricos y seguir en todo momento las indicaciones de los profesionales".