Se pelea, pide ayuda y acaba detenido por llevar 37 gramos de hachís

Archivo - La plaza de la Leña de Santander - MOREU MESTRE ARQUITECTOS - Archivo

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este lunes a un hombre de 51 años por un supuesto delito contra la salud pública, al requisarle un trozo de unos 37 gramos de presumiblemente hachís, después de que se peleara con otro y pidiera ayuda mientras se encontraba tirado en el suelo.

Los hechos han ocurrido a las 23.50 horas en la Plaza de la Leña, donde, según un requerimiento ciudadano, se estaba produciendo una pelea entre dos jóvenes.

Una vez en el lugar, los agentes han encontrado a un hombre tirado en el suelo y que pedía ayuda, por lo que han solicitado una ambulancia. Y le han identificado como un individuo de 51 años.

En un cacheo superficial, en el bolsillo izquierdo del pantalón han encontrado un trozo de un peso aproximado de 37 gramos de presumiblemente hachís.

Por ello, ha sido detenido y la Policía Local ha instruido diligencias judiciales por un supuesto delito contra la salud pública, ha informado en una nota de prensa.