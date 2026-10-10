Piden hasta nueve años y 200.000 euros a nueve acusados de traficar con cocaína en Cantabria

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SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita penas de hasta nueve años de prisión y 200.000 euros de multa a nueve hombres acusados de formar un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína que traían a Cantabria desde otras comunidades autónomas.

Uno de los procesados dirigía la organización y otro era su mano derecha, otros cuatro se encargaban del transporte de la mercancía, dos más se dedicaban a la venta de las sustancias al menudeo, y el último actuaba de guardador de la droga en su domicilio de Alcalá de Henares, en Madrid, según el escrito del ministerio público.

A todos ellos les atribuye los delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y pertenencia a grupo criminal. Además, a otro le achaca un delito de tenencia ilícita de armas, pues en su casa guardaba algunas prohibidas, y a uno más un delito de atentado, porque en su detención dio un mordisco a un agente.

Para los acusados que dirigían el grupo, el fiscal pide nueve y ocho años de prisión, respectivamente, y la misma multa para los dos: 200.000 euros. Para dos de los transportistas, que fueron detenidos cuando llevaban cinco kilos de cocaína guardada en un espacio oculto del vehículo creado al efecto, reclama nueve años de prisión y 150.000 euros de multa.

Y para los otros dos transportistas, que fueron detenidos con un kilo de cocaína, pide la Fiscalía: ocho años de prisión y 35.000 euros de multa para uno; y diez años de prisión por reincidente y 40.000 euros de multa para el otro. Además, a este último también atribuye un delito de tenencia ilícita de armas, merecedor de dos años de cárcel.

La petición de pena a los dos hombres que se dedicaban a la venta de la droga al menudeo es de cinco años de prisión y 12.000 de multa para uno, y cinco años de privación de libertad y 15.000 euros de multa para el otro. Este, además, reclama que sea condenado a un año más de prisión por un delito de atentado, por morder al agente que lo detuvo.

Finalmente, la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 36.000 euros de multa al acusado que se encargaba de guardar la droga en su domicilio de Alcalá de Henares.

El juicio se celebrará a partir del próximo martes, 13 de octubre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en sesiones a partir de las 9.30 horas, y que esta previsto que se prolonguen los días 14 y 15 también.