Piedrasluengas, Palombera y Alto Campoo requieren el uso de cadenas

Archivo - Carretera nevada, en la estación de esquí y montaña de Alto Campoo. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Piedrasluengas -en dos tramos- (CA-281) y Palombera (CA-280) y la carretera de acceso a la Estación de esquí y montaña Alto Campoo (CA-183) tienen restringidos sus tráficos únicamente a vehículos con cadenas por la presencia de nieve y/o hielo.

Estas vías de la red secundaria de Cantabria tienen afectados ambos sentidos de los siguientes tramos: del 22 al 25,7 y del 29 al 34,1 en Poedrasluengas; del 29 al 42,5 en Palombera y del 18 al 24 en Alto Campoo.

Asimismo, es necesario circular con precaución por los viales CA-633 entre San Pedro del Romeral y el Puerto de la Matanela, CA-631 en el puerto de Estacas de Trueba y CA-643 en el puerto de Lunada por la presencia de nieve y/o hielo en la calzada.

Además, están cerrados al tráfico el acceso al Collado de Llesba, en la CA-893, y el acceso al Mirado de la Fuente del Chivo, en la CA-916, según información de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.