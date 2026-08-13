La plantilla del CEE SERCA de Torrelavega se concentrará el día 15 por el "bloqueo" de la RPT

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TORRELAVEGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Centro Especial de Empleo (CEE) SERCA ha presentado un requerimiento ante la residencia del Patronato Municipal de Educación de Torrelavega por los "incumplimientos reiterados" en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y ha convocado una concentración el próximo sábado, 15 de agosto, a las 19.00 horas en la puerta principal del pabellón Vicente Trueba, coincidiendo con las fiestas patronales.

Así lo ha anunciado el comité (CCOO, UGT y CSIF) este jueves en nota de prensa, en la que ha censurado que el contrato con la consultora Nuevos Tiempos Consultores (NUTCO) para desarrollar la RPT se firmó el 12 de marzo de 2026, con un plazo de ejecución de doce meses, y desde entonces la consultora "no ha establecido ningún contacto" con los representantes de los trabajadores.

El comité ha indicado que solicitó formalmente su participación el 30 de abril, lo reclamó de nuevo el 7 de julio y en ningún caso ha recibido respuesta por escrito.

De esta forma, ha señalado que el informe de análisis inicial, cuya entrega estaba prevista para el 30 de junio, "sigue sin facilitarse".

MARCO LEGAL "VULNERADO"

El comité ha apuntado que el Estatuto Básico del Empleado Público establece la negociación obligatoria en materia de clasificación de puestos de trabajo y ha subrayado que el CEE SERCA es una unidad diferenciada dedicada al empleo protegido de personas con discapacidad, cuyas singularidades deben incorporarse de forma efectiva al proceso.

Así, ha exigido la constitución de la Comisión de Seguimiento Paritaria, una respuesta al escrito remitido el 7 de agosto, un calendario con fechas concretas y las gestiones realizadas para "obligar a la consultora a cumplir".

De no obtener respuesta satisfactoria, el comité ha avanzado que adoptará "medidas de presión, difusión pública y acciones legales".

Además de la concentración, ha informado que en septiembre iniciará una ronda de contactos con los grupos políticos municipales y presenciará los plenos de negociación de los presupuestos del Ayuntamiento.