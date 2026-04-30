Pleno de Santander rechaza la moción del consultorio de Cueto porque "está todo solucionado" con el compromiso de Salud

Archivo - Imagen del Pleno de Santander. Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno (PP) ha rechazado en el Pleno del Ayuntamiento de Santander de este jueves la moción socialista, apoyada por el resto de la oposición (PRC, Vox e IU), relativa a la rehabilitación del consultorio médico de Cueto porque "está todo solucionado" con el compromiso de la Consejería de Salud (PP) -gracias al acuerdo con el PRC- de conceder una subvención de 100.000 euros a la Asociación de Vecinos de Cueto para su reparación y reapertura.

Por ello, tras la aprobación de la enmienda parcial regionalista a los Presupuestos Generales de Cantabria para incluir esta partida, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha criticado "la manipulación" del PSOE y ha calificado de "absurdo y gratuito" instar al Gobierno de Cantabria a realizar estudios técnicos e informes que "ya tienen", a establecer colaboraciones que los vecinos "ya tienen" y a garantizar la recuperación del servicio que "ya tienen", tal como recogía la moción.

Además, respecto a las peticiones que incluía hacia el Ayuntamiento, la alcaldesa ha insistido en que "no ha lugar" a ninguna de ellas porque ya existe financiación para el consultorio, interlocución con los vecinos y "ya se están dando los trámites para agilizarlo", así como que el equipo de Gobierno se volverá a reunir con las partes implicadas cuando esté listo el proyecto para que "sea todo más ágil".

Para concluir, Igual ha calificado de "rídiculo" mantener la moción tras la aprobación de los PGC y ha criticado el "oportunismo político" de los socialistas.

En contraste, los grupos Regionalista, Vox y Mixto (IU) han votado a favor de la iniciativa porque respaldan pedir al Ayuntamiento "un papel activo" en la interlocución con los vecinos y agilidad en la tramitación administrativa del proyecto.

El consultorio cuetano, que pertenece a la Asociación de Vecinos, lleva cerrado desde el 6 de marzo de 2026 por un desprendimiento parcial del techo, que desde hace años sufría problemas de filtraciones de agua.

APOYO EDUCATIVO

En otro punto del orden del día, PP y Vox han rechazado la licitación de la Red de Proyectos de Apoyo Educativo en los centros cívicos, en una moción presentada por el PSOE, y apoyada por PRC e IU, que proponía iniciar el procedimiento con el objetivo de ponerla en marcha desde el comienzo del curso escolar 2026-2027 y un contrato plurianual que asegurara la estabilidad y continuidad de los programas.

Al respecto, la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo (PP), ha argumentado que esta iniciativa parte de un diagnóstico "erróneo y no aporta valor añadido a lo que ya se está haciendo", ya que esas funciones las asume un contrato que está en proceso de licitación y que tendrá una duración de dos años prorrogables anualmente por dos más.