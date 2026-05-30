PRC pide a Desarrollo Rural que gestione "con más transparencia" las razas cinegéticas de la Reserva del Saja

PRC pide a Desarrollo Rural que gestione "con más transparencia" la Reserva del Saja - PRC

SANTANDER 30 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regionalista Guillermo Blanco defenderá una moción este lunes, 1 de junio, en el Pleno del Parlamento para pedir a la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), la actualización de los censos de razas cinegéticas de la Reserva Regional del Saja -anunciada por ella para junio y cuyos resultados espera en "octubre o noviembre"- y que gestione "con más transparencia" los cupos y permisos de caza.

La propuesta, avanzada en una nota de prensa, surge como consecuencia del recorte de permisos de caza de rebeco y venado y la eliminación de batidas de venada en la reserva impuestos por la Consejería y que, a juicio de Blanco, "no están justificados con datos objetivos y actualizados, porque no están basados en un censo reciente", ya que el más reciente es de 2017.

Para el portavoz regionalista en materia de desarrollo rural, estos recortes no debieron llevarse a cabo sin realizar previamente ese nuevo censo poblacional de las especies, para conocer si efectivamente están justificados, ya que "están produciendo cuantiosas pérdidas en las economías afectadas", ha asegurado.

De hecho, ha recordado que estas restricciones hicieron que la sociedad organizadora cancelara la Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios, uno de los eventos anuales más importantes de la comarca lebaniega.

"No se puede tomar una decisión de esta trascendencia sin tener datos actualizados que la avalen, porque genera incertidumbre en el sector y pérdidas importantes en los municipios afectados", ha argumentado.

Asimismo, ha considerado "incomprensible" que la consejera haya anunciado la contratación externa de las labores para realizar el nuevo censo y evaluar la situación de las especies cinegéticas "tres meses después de haber cancelado los permisos de caza".

También, ha respaldado a los agentes del medio natural, que, según el PRC, han criticado la contratación de una empresa para realizar dichos censos, "en lugar de reforzar los medios propios de la Consejería y priorizar el trabajo de esos agentes, que no sólo protegen los espacios y las especies, sino que también están perfectamente capacitados para realizar censos".

"Como ha denunciado la Asociación de Agentes Medioambientales de Cantabria, formada por cerca de 150 profesionales que trabajan en la propia Consejería, parece que Susinos quiere un censo a la medida para justificar las decisiones que ya ha tomado", ha asegurado Blanco.

Por otro lado, ha calificado de "crucial" que ayuntamientos, juntas vecinales y representantes del sector cinegético tengan acceso a los informes técnicos y a los criterios empleados para la concesión de licencias, con el fin de garantizar los mecanismos de escucha y participación.

"Los regionalistas queremos garantizar una gestión responsable y sostenible de la fauna, dando a voz a quienes conviven y trabajan en el territorio", ha concluido.