Calle Jesús de Monasterio. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el accidente mortal ocurrido la pasada medianoche en Santander, donde ha fallecido un trabajador de la empresa encargada de instalar la iluminación navideña de la ciudad y su hermano ha resultado herido grave, tras ser arrollados en la calle Jesús de Monasterio por un conductor que huía de la Policía Local y que se dio a la fuga.

Así lo ha decidido el titular de la Plaza de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Santander, en funciones de guardia este martes, en unas diligencias previas incoadas por delitos de homicidio imprudente, conducción temeraria, conducción bajo los efectos de sustancias toxicas, conducción sin permiso y abandono del lugar de los hechos.

En el siniestro ha muerto un joven de 25 años, empleado de Chispas, y su hermano, de 22, ha resultado herido muy grave. El conductor implicado, de 43 años y vecino de Santander, ha sido arrestado y tras pasar a disposición judicial a mediodía de este martes, se ha acordado su ingreso en prisión.

Según el auto del magistrado, el implicado conducía un vehículo pese a carecer de permiso, pues lo tenía suspendido provisionalmente por resolución judicial, y lo hacía además con las luces apagadas.

Por ello, una patrulla de la Policía Local le requirió que se detuviera. Pero lejos de detener el automóvil, comenzó a acelerar y tras recorrer varias calles por la zona de Valdecilla se inició una persecución "a mucha velocidad", en la que rebasó varios semáforos en rojo y estuvo a punto de colisionar con otros turismos, añade el auto.

Después, accedió también "a gran velocidad" al túnel de la calle Burgos y, al salir del mismo, colisionó con la furgoneta en la que se encontraban trabajando las dos víctimas, colocando las luces del encendido navideño. A consecuencia del choque, uno de los operarios falleció y el otro sufrió lesiones muy graves. El investigado dio positivo en alcohol (0,41 y 0,38 mg de alcohol por litro de aire expirado) y drogas (THC y cocaína).

RIESGO DE FUGA Y REITERACIÓN DELICTIVA.

Para el juez, concurren las circunstancias que justifican la adopción de la medida cautelar privativa de libertad que ha sido solicitada por la Fiscalía. Y es que los antecedentes penales por delitos de conducción temeraria y conducción bajo los efectos del alcohol del detenido "ponen de manifiesto un importante riesgo de reiteración delictiva". Además, "la entidad de la pena que los delitos llevan aparejada pone de relieve un evidente riesgo de que el investigado intente sustraerse a la acción de la justicia".

Y es que a su juicio "existen indicios racionales bastantes" para imputarle un delito de homicidio imprudente -que puede llevar aparejada una pena de prisión de cuatro a seis años-, en concurso normativo con uno de conducción temeraria y otro de conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas; y un concurso real con un delito de conducción sin permiso -castigado con pena de prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses- y otro de abandono del lugar del accidente -con pena de prisión de seis meses a cuatro años-.

IBA ACOMPAÑADO Y SALIÓ CORRIENDO TRAS CHOCAR.

El conductor, "un viejo conocido" de la Policía Local, viajaba en el coche junto a una mujer, Y ha llegado a tener al menos cinco suspensiones temporales del carné de conducir por infracciones, de las que tiene vigente una en la actualidad. Además, en reiteradas ocasiones se le han incautado drogas, tales como marihuana y hachís. Y en 2023, atropelló a un agente local, según el Cuerpo municipal. Tras colisionar contra el camión donde trabajaban las víctimas, el arrestado salió corriendo. Sin embargo, los policías le dieron alcance al poco de internar una nueva fuga.

Respecto a la mujer, según ha podido saber esta agencia, mostraba signos de estar bajo la influencia de alguna sustancia, sin que se llegara a hacerse las pruebas. Se la tomó declaración como testigo y quedó en libertad.

SUCESO.

El suceso tuvo lugar a la salida del túnel de la calle Burgos sobre las 00.40 horas cuando el coche a la fuga chocó contra el camión en el que se encontraban los operarios. El fallecido estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el acto. El otro empleado fue arrollado y acabó debajo del camión. Continúa en estado muy grave en la UCI del Hospital Valdecilla.

Según la Policía, en torno a las 00.30 horas agentes vieron un coche que circulaba por la calle Castilla sin luces. Por ello, le dieron el alto y comenzó una persecución por la zona, que continúo por López Vélez y el intercambiador de Valdecilla hasta el túnel de la calle Burgos, donde se encontraban los afectados y se produjo el accidente mortal.