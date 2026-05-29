Prisión provisional sin fianza para seis de los 33 detenidos en la macrooperación de Torrelavega

Agentes de Policía Nacional durante una operación policial, a 27 de mayo de 2026, en Torrelavega, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 29 May. (EUROPA PRESS) -

El magistrado titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Torrelavega ha decretado prisión provisional sin fianza para seis de los 33 detenidos en la macrooperación policial desarrollada el pasado miércoles en este municipio y en el de Cartes.

En concreto, se ha acordado esa medida para los directores o principales miembros de la organización criminal desarticulada, mientras que el resto de investigados ha quedado en libertad, han informado esta tarde fuentes jurídicas a Europa Press.

Los implicados empezaron a pasar a disposición judicial esta mañana, en los juzgados de Torrelavega, y las medidas interesadas y acordadas se han adoptado en función de sus declaraciones y de los hechos que obran hasta ahora en la instrucción, han precisado las citadas fuentes.

La operación de la Policía Nacional, en la que participaron más de 400 agentes, ha desmantelado una organización criminal liderada por tres clanes familiares dedicada al tráfico de drogas, extorsiones, robos, maltrato animal y blanqueo de capitales. Se ha saldado con 33 detenidos y tras pasar a disposición judicial se ha decretado prisión preventiva para seis de ellos.

A los detenidos se les considera presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, extorsión, maltrato animal y contra el patrimonio.

Con motivo de la misma, se ha bloqueado más de un millón de euros en bienes y activos vinculados a la actividad criminal, así como 118 cuentas bancarias, 27 propiedades y 110 vehículos.

En el operativo, desarrollado de forma simultánea en diferentes puntos de Torrelavega y Cartes, se practicaron 26 entradas y registros donde se incautó dinero, drogas, gallos de pelea y diversas armas.

La investigación, dirigida por la Fiscalía y la Autoridad Judicial de Torrelavega, se inició en 2025 tras conocer la existencia de un grupo criminal ubicado en Torrelavega que estaría organizando peleas ilegales de gallos. A partir de entonces se inició una compleja investigación multidisciplinar que se prolongó durante más de un año y medio.

Durante la misma, los agentes constataron que la organización no solo se dedicaba a este tipo de actividades relacionadas con el maltrato animal, sino que mantenía una "intensa actividad criminal en múltiples ámbitos delictivos que llevaba años afectando gravemente a la seguridad y convivencia ciudadana".

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni más detenciones.