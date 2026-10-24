El PSOE inaugura los encuentros 'Hablamos de Santander' para debatir sobre vivienda, empleo y servicios públicos

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander, Dani Fernández - PSOE SANTANDER

SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander, portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Daniel Fernández, ha inaugurado 'Hablemos de Santander', una nueva iniciativa de encuentros abiertos al debate y la participación ciudadana para abordar los principales desafíos de la capital cántabra y compartir propuestas en torno a cuestiones como la vivienda, el empleo, los barrios, la movilidad y la calidad de vida.

Así, el primer encuentro, que ha tenido lugar el jueves en Espacio en Blanco bajo el título 'Quedarse en Santander', ha estado centrado en las dificultades que afrontan los jóvenes para desarrollar en la capital cántabra su proyecto de vida, acceder a un empleo digno, emanciparse y encontrar una vivienda asequible sin verse obligados a marcharse.

"Santander es un diamante en bruto. Tenemos talento, universidad, formación profesional, empresas punteras, un puerto con un enorme potencial económico, cultura, patrimonio y una calidad de vida privilegiada. Tenemos todo lo necesario para crecer. Lo que necesitamos es un proyecto de ciudad que ponga esas fortalezas al servicio de quienes viven aquí", ha reivindicado el líder de los socialistas santanderinos.

Ha situado el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas que debe afrontar Santander y ha advertido de sus consecuencias para la emancipación juvenil, la economía familiar y las posibilidades de construir un proyecto de vida estable.

Al respecto, ha aseverado que para muchas personas "vivir aquí se ha convertido en un lujo". "Cuando los jóvenes no pueden emanciparse, Santander pierde talento y oportunidades; y cuando las familias destinan casi todo su sueldo a la vivienda, pierden capacidad para ahorrar y construir un proyecto de vida estable. Por eso, la vivienda es una cuestión de igualdad, oportunidades y futuro", ha afirmado.

2.000 VIVIENDAS ASEQUIBLES Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Por ello, Fernández ha defendido la necesidad de una política municipal de vivienda "más ambiciosa", con el objetivo de referencia de alcanzar 2.000 viviendas en alquiler asequible.

En este sentido, ha incidido en distintas propuestas planteadas por el Grupo Socialista en el Pleno, entre ellas, la creación de un inventario de suelo público, la puesta en marcha de un plan municipal de vivienda pública, la reserva de parcelas municipales para alquiler asequible y un programa para incorporar viviendas vacías al alquiler estable ofreciendo garantías de cobro, seguros y mediación pública a los propietarios.

El candidato ha defendido también la necesidad de diversificar la economía local y generar oportunidades laborales que permitan a los jóvenes desarrollar su carrera profesional sin tener que abandonar la ciudad.

"El turismo y la hostelería son importantes, pero debemos impulsar la industria, la innovación, la tecnología y la investigación, aprovechando recursos como la Universidad de Cantabria, Valdecilla, el PCTCAN y el puerto", ha señalado.

Asimismo, el portavoz municipal ha reivindicado el papel del pequeño comercio, los autónomos y los negocios de proximidad como elementos fundamentales para la actividad económica y la vida cotidiana de los barrios.

"Debemos facilitar la recuperación de locales vacíos, la modernización de establecimientos y el relevo generacional. No podemos resignarnos a que cada comercio que cierra se convierta en un alojamiento turístico", ha añadido.

TURISTIFICACIÓN

En relación con el modelo turístico de Santander, Fernández ha advertido de su impacto sobre el acceso a la vivienda, el empleo y el comercio local.

"La turistificación hace que las viviendas, los comercios y los espacios se orienten cada vez más a los visitantes y menos a quienes vivimos aquí", ha lamentado.

Al hilo, otro de los ejes del encuentro han sido los barrios para los que ha reclamado "una mayor atención municipal" en cuanto a las necesidades cotidianas de sus vecinos. Y es que ha apuntado a "problemas" relacionados con "la limpieza, el mantenimiento urbano, la accesibilidad, el transporte público y la programación cultural".

Frente a esta situación, ha defendido la necesidad de recuperar una política municipal de barrios que "mejore los servicios públicos, planifique las inversiones, escuche a las asociaciones vecinales y ofrezca respuestas claras y transparentes a las demandas de los vecinos y vecinas".

Finalmente, Fernández ha cerrado el encuentro reivindicando la necesidad de impulsar un proyecto de ciudad que permita afrontar los problemas de vivienda y empleo, reforzar los servicios públicos y ofrecer nuevas oportunidades a todas las generaciones.

"Quiero ser alcalde de una Santander que ofrezca oportunidades, cuide a sus vecinos y vecinas y no deje a nadie atrás: donde los jóvenes puedan construir su futuro, las familias vivir con tranquilidad, los negocios prosperar y las personas mayores disfrutar de sus barrios. Quiero una Santander que vuelva a creer en sí misma, que recupere la ambición y que tenga la capacidad de construir su propio futuro", ha concluido.