El PSOE pedirá la reprobación de Media por "no dar respuesta al principal problema de la ciudadanía"

Casares anuncia que el PSOE presentará una iniciativa para reprobar a Media - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista presentará en el Parlamento autonómico una iniciativa para reprobar al consejero de Vivienda del Gobierno regional, el 'popular' Roberto Media, por "no dar respuesta al principal problema de la ciudadanía cántabra".

Para ello, ha pedido a todos los grupos (PRC, Vox y PP) que se posicionen respecto a "una persona que tanto daño está haciendo".

"Es inasumible que una persona así siga al frente de una Consejería que es, probablemente, la más importante que hoy tiene el Gobierno de Cantabria (PP) para dar respuesta al principal problema de la ciudadanía", ha aseverado este martes en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita que ha realizado a Torrelavega y tras las declaraciones de Media sobre la aprobación del decreto 'Maricarmen'.

Así, el también delegado del Gobierno ha sostenido que es "inasumible" que continúe en el cargo un consejero "que se ríe de la gente y de los ayuntamientos que quieren declarar zonas tensionadas" y que ha dicho "'no' a resolver el principal vivienda de Cantabria".

"Es inasumible que un consejero que va a visitar las viviendas del Barrio Obrero del Rey y de la Renfe en Santander, que estamos pagando con dinero del Gobierno de España (PSOE-Sumar), ni siquiera se moleste en hablar con los vecinos de esos municipios", ha lamentado Casares.

A ello ha sumado la posición del PP y su "preocupante" deriva ante este "gravísimo" problema social.

Por ello, ha aseverado que "solo hay dos caminos: la política y los políticos que queremos tomar medidas y soluciones para hacer frente al problema de la vivienda, o políticos y partidos políticos que no hacen nada".

En este punto, el líder de los socialistas cántabros ha mostrado su "preocupación" por la "deriva" del Partido Popular y, en concreto, se ha referido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del que ha recalcado que "dijo que no iba a hacer nada en Madrid ante el desahucio de Maricarmen"; y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayudo, quien "ha dado la bienvenida a los fondos buitre y los fondos especulativos a los que el PP en Madrid incluso les ha llegado a vender las viviendas públicas para que hagan negocio con el esfuerzo de todos".

Y ha añadido que, "esa corriente ultra del PP más inhumano que conocemos", se ha sumado el actual PP cántabro que gobierna la comunidad. Algo que ha justificado en las declaraciones de Media.

"El señor Media decía que no esperaba nada del decreto en el que está trabajando el Gobierno de España, pese a que es un decreto que esperan millones de españoles en este país y miles de cántabros", ha enfatizado el secretario general del PSOE, que ha criticado también que el consejero, "sin conocer aún el decreto, ya haya dicho que no iba a hacer nada".

De esto modo, ha contestado al titular de Vivienda que "un país democrático es un país que no deja nadie atrás y es un país que da cumplimiento a ese derecho que recoge nuestra Constitución Española, como es el derecho a la vivienda".

EMPUJÓN

Finalmente, el dirigente socialista ha afirmado que su formación va a dar "un empujón decidido" a la política pública de vivienda, con medidas como la construcción de más vivienda pública y proteger por ley, "por siempre", el parque público que se ha construido "con el esfuerzo de todos".

"Ese es el camino", ha apostillado, a la par que ha afeado al PP que "se ría de la gente" y que considere que el problema de la vivienda "lo resuelve solo el mercado".

"Ya sabemos que no, que el mercado no va a resolver solo el problema de la vivienda, porque Cantabria, con las políticas del PP, se ha convertido en la comunidad autónoma donde más suben los precios, donde más suben los precios del alquiler o donde tenemos la menor tasa de emancipación juvenil de toda España", ha enfatizado el líder de los socialistas cántabros.

Frente a ello, ha insistido en que el PSOE va a proponer medidas como las que aprueba hoy el Consejo de Ministros y que va a seguir "impulsando" en la comunidad autónoma, ha finalizado.