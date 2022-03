PSOE Santander denuncia el "nombramiento bajo sospecha" de un conocido del concejal de Fomento como jefe de Vialidad

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Santander ha denunciado hoy el "nombramiento bajo sospecha" de un "viejo conocido" del concejal de Fomento y primer teniente de alcalde, César Díaz (PP), como jefe del Servicio de Vialidad municipal, un puesto que estaba vacante desde hace 25 años y que se ha convocado ahora por el procedimiento de urgencia y concurso de méritos, en contra de la opinión de los sindicatos, que además creían más urgente cubrir otras plazas vacantes.

Así, el candidato mejor valorado en el concurso de méritos para cubrir la plaza de jefe de Vialidad, con un salario de unos 60.000 euros anuales, es Pedro Manuel Sierra, que viene de Ceuta, donde en 2019 el PSOE presentó una denuncia contra él "como presunto trabajador del Ayuntamiento de Ceuta" y otras seis personas, por presunta prevaricación, que fue archivada provisionalmente.

En rueda de prensa, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha asegurado que el PSOE tiene "pruebas" de que el aspirante al que se propone adjudicar la plaza es un "viejo conocido" del concejal de Fomento pues fueron compañeros de estudios, además de que está vinculado al Partido Popular.

Igualmente, ha denunciado que el procedimiento elegido para cubrir la vacante "no se sostiene", tanto por la urgencia --que según los sindicatos no estaba debidamente justificada y en la que se "escudó" Díaz--, como por el concurso de méritos, que por ley tiene carácter excepcional, y que, por lo tanto, "se puede considerar anómalo en la cobertura de plazas en el Ayuntamiento de Santander". Además, ha subrayado Fernández, existían alternativas como una oposición libre o un concurso oposición.

Se suma a ello que las bases, que generan "muchas dudas" a los socialistas, otorgan un "peso determinante de los criterios subjetivos a través de una entrevista personal". Por lo que, para el portavoz del PSOE, "resulta que está todo dispuesto para que se adjudique la plaza a este viejo conocido del concejal de Fomento".

El socialista ha calificado estos hechos como "relevantes y preocupantes" y ha explicado que los hacen públicos para el conocimiento ciudadano y también del equipo de Gobierno PP-Cs, que es el que tendrá que votar sobre el nombramiento.

Por todos estos "indicios", el PSOE ha solicitado el expediente completo de la provisión de esta plaza.

El 7 de marzo el PSOE conoció la propuesta de nombramiento de la plaza de jefe del Servicio de Vialidad, vacante desde hace 25 años, y cuya convocatoria, en su opinión, debería regirse por los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia.

Por eso, el PSOE quiere saber quién se ha encargado de redactar las bases, quién las ha supervisado y quién las ha firmado, y conocer "cómo se explica que puntúe más tener experiencia en un puesto inferior que atesorar experiencia en un puesto igual o superior". "En apariencia, puntuar menos a haber desempeñado una responsabilidad mayor es algo manifiestamente opuesto a los principios de mérito y capacidad que deben regir en el acceso a la función pública", ha subrayado.

De ahí que los socialistas quieran ver el expediente completo, desde la redacción de las bases hasta la valoración de las entrevistas personales, "que indiciariamente, también han podido ser determinantes".

Porque en opinión del Grupo "este nombramiento está bajo sospecha".

"Bajo sospecha" por más motivos, pues en Ceuta el aspirante protagonizó un caso que llevó a una denuncia del PSOE ante la Fiscalía por irregularidades en la designación política en diferentes organismos de la Ciudad Autónoma gobernados por el Partido Popular, "con emolumentos verdaderamente astronómicos, me atrevería a decir que obscenos", ha comentado Fernández, que ha precisado que la denuncia resultó archivada provisionalmente.

"Pero lo que no se archiva es la vinculación política de este empleado público con el Partido Popular. La relación está evidenciada. Y no es una buena noticia. No es una buena noticia que llegue a un puesto de tanta responsabilidad un candidato tan relacionado con el Partido Popular. Y no es una buena noticia que llegue a una Concejalía que está tan marcada por los constantes sobrecostes", ha remarcado, apuntando que ascienden a casi cuatro millones en lo que va de legislatura.

VIEJO CONOCIDO

Fernández ha explicado que el aspirante es un "viejo conocido" de Díaz, "además de porque es vox populi en el Ayuntamiento de Santander", porque el concejal fue compañero del candidato propuesto para ocupar la Jefatura de Servicio de Vialidad, de su misma Concejalía; compañeros de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Santander, de promoción, graduados el mismo año y colegiados a la vez, "con números de colegiación consecutivos", ha detallado.

"Son viejos conocidos. Y el concejal debe dar explicaciones porque esta plaza está bajo sospecha", ha remarcado Fernández.

En concreto, quiere que Díaz explique "cómo y por qué ha elegido este tipo de procedimiento"; por qué se ha abierto la elección de este puesto a todas las administraciones del Estado, en contra del criterio de los sindicatos; y "cómo termina sacando la plaza un viejo compañero de promoción del concejal". "Pedimos por ello explicaciones al concejal de Fomento, que es el que determina la urgencia" del procedimiento, ha dicho.

Unas explicaciones que ha extendido a sus compañeros del Partido Popular, el concejal de Personal, Pedro Nalda, que es el que tiene la competencia y el que va a proponer en última instancia el nombramiento; y a la alcaldesa, Gema Igual, como responsable máxima del Ayuntamiento.

Fernández ha afirmado que "no es la primera vez" que Díaz, que lleva 15 años como concejal del Ayuntamiento, "se sitúa bajo sospecha por los asuntos de su pasado, tanto en la contratación de empresas, como en el caso de basuras, una empresa de la que había sido gerente y sobre la que tomó decisiones como concejal de Urbanismo", como "en la concesión de licencias a viejos amigos", donde se ha referido al derrumbe de la calle del Sol.